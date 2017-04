Solium benennt neuen Chef für Region EMEA

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - Solium Capital Inc. ("Solium" oder das "Unternehmen") (TSX: SUM), der weltweit führende Anbieter von Software-as-a-Service für Equity-Verwaltung, Finanzberichterstattung und Compliance, gab heute die Ernennung von Iain Wilson zum Chef für die Region EMEA mit Wirksamkeit zum 1. Juni 2017 und seinen Beitritt zur Geschäftsführung bekannt. Wilson wird für das EMEA-Geschäft des Unternehmens verantwortlich sein. Im Rahmen des Nachfolgeplans des Unternehmens folgt die Ernennung von Wilson auf den Ruhestand von Brian Craig Ende Mai.

"Iain ist eine herausragende Führungspersönlichkeit und versteht die Komplexitäten unseres Markts. Er besitzt die Erfahrung und das Talent, um Solium auf dem Weg zum dominierenden Anbieter im VK und in der Region EMEA weiterzuführen", sagte Marcos Lopez, CEO von Solium. "In seiner neuen Rolle steht ihm ein kompetentes Führungsteam zur Seite. Er wird seinen leidenschaftlichen Kundenfokus in ein Unternehmen einbringen, das für eine neue Phase des Wachstums ausgezeichnet aufgestellt ist. Wir sind hocherfreut, dass er sich um unsere Geschäfte kümmern wird."

Wilson hat der Branche bereits in zahlreichen Führungsrollen gedient und bringt 20 Jahre Erfahrung beim Aufbau von Beteiligungsplangeschäften durch organisches Wachstum, Akquisition sowie Innovation und Entwicklung preisgekrönter Produkte mit. Er ist im Januar 2017 bei Solium eingestiegen.

"Dies ist eine einmalige Gelegenheit, um mit einem großartigen Team für VK und EMEA eine Führungsrolle zu übernehmen", sagte Wilson. "Brian hinterlässt ein großes Erbe. Unter seiner Führung hat Solium ein enorm starkes Fundament für Wachstum aufgebaut, und ich freue mich riesig, auf der weiteren Reise dabei zu sein."

Brian Craig, Geschäftsführer für die Region EMEA, wird seine derzeitige Position aufgeben und dem Unternehmen weiter als Direktor dienen. Lopez kommentierte: "Brian hat wesentlich dazu beigetragen, Solium zu dem zu machen, was es heute ist. Er hat Solium viele Jahre lang mit seiner Vision und seiner unschätzbaren Führungsqualität bereichert. Ich freue mich, dass er dem Vorstand erhalten bleibt und der Geschäftsführung beratend zur Seite stehen wird."

Informationen zu Solium Capital Inc.

