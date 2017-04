Königstag: So feiert man bei Ketel One

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Das gibt's nur einmal: König (oder Königin) für einen Tag spielen und Reise zum weltersten Offshore-Haus von Ketel One Vodka mit der besten Aussicht in Amsterdam und persönlichem, eigens für Getränke abgestellten Butler-Service gewinnen

Wir bei Ketel One Vodka sind stolz darauf, die Dinge auf unsere eigene Art und Weise anzupacken. Wir werden deshalb den Nationalfeiertag in den Niederlanden, den Königstag (Koningsdag) auf besondere Art begehen. Es ist die größte Festveranstaltung im holländischen Jahreskreis, und eine der größten Partys in Europa -wir transformieren aus diesem Anlass während der Festivitäten eine kultige Offshore-Plattform mit atemberaubenden Ausblicken in eine hervorragende und außergewöhnliche Residenz.

Im April dieses Jahres haben vier glückliche Gewinner die Chance, für zwei Nächte die ultimative holländische Feier im Stil von Ketel One zu genießen. Die eigens für dieses einzigartige Erlebnis nach Amsterdam eingeflogenen Gewinner werden persönlich von der Familie, die für unser geradezu obsessives Bekenntnis zur Perfektion verantwortlich ist, in der legendären Ketel One Destillerie willkommen geheißen. Hier werden die Gäste durch die Brennerei geführt, erfahren, was Ketel One Vodka so besonders macht und können sich in unserer eigenen Windmühle selbst ans Cocktailmischen machen.

Als nächstes geht es zum Ketel One Haus (oder 'Huis' auf gut holländisch) - einer Meeresplattform vor der Küste, komplett ausgestattet und mit eigenwilligem Charme, die inzwischen das REM Eiland Restaurant beherbergt. Hier gibt es keine Standardzimmer - die Gäste schlafen in 22 Meter Höhe mit deckenhohen Fenstern, die einen atemberaubenden Rundblick auf Amsterdam bieten. Hier ist alles einzigartig und perfekt, von der einwandfrei lotrecht auf den Kissen ausgerichteten Schokolade bis hin zu den akkurat quadratischen Eiswürfeln für unseren Signature-Drink, den Dutch Mule - jedes Detail ist stimmig, nichts ist unbeachtet geblieben.

Mit einem eigens für sie abgestellten persönlichen Butler-Service für Getränke können die Gäste ganz nach Gusto und mit bester Aussicht spektakuläre holländische Kochkunst und deliziöse Ketel One Cocktails genießen - abgerundet wird die Feier zum Königstag wahrhaft königlich mit einem eigenen Boot für die Grachtenfahrt. Haben wir Ihnen schon etwas Appetit auf diesen ultimativen Trip machen können?

Bob Nolet, Brennmeister der Nolet Destillerie in 11. Generation, dessen Vater Carolus Nolet Sr. Ketel One Vodka kreiert hat, erklärt:

"Wir sind begeistert, dass wir unsere ganz besondere Ketel One Feier zum Königstag gemeinsam mit unseren Gewinnern begehen können, die wir dabei nicht nur in unserem Pop-up Huis und in unserer Brennerei begrüßen dürfen, sondern gleichzeitig in unserer Familie. Wir möchten, dass sich die Gewinner entspannen können und sich bei uns so wohl fühlen wie zuhause, und gemeinsam mit uns alles feiern, was den Königstag ausmacht - und sie gleichzeitig überraschen und mit dem besonderen Extra an Perfektion im Detail verwöhnen".

"Wir haben unsere eigene und ganz besondere Art und Weise, die Dinge anzupacken - für uns zählt, dass wir alles perfekt machen und in unserem eigenen Tempo: dies 'besonderen Anspruch' zu nennen, ist eine Untertreibung, wir nennen es 'den Ketel One Stil'. Wir sind besessene Perfektionisten, und wir sind stolz darauf".

"Diese Leidenschaft und Bereitschaft zur Hingabe treibt uns seit 325 Jahren an und sorgt dafür, dass wir auch heutzutage einen der, wie wir glauben, weltbesten Vodka (und Nr. 1 Favorit der Bartender) kreieren, und dies reicht bis hin zur Ketel One Schokolade auf den Kissen im Schlafzimmer und den sorgsam ausgewählten Tomaten, die in unserer Bloody Mary Einsatz finden".

Die Teilnahme ist kinderleicht - einfach @KetelOne auf Instagram folgen und erklären, aus welchen Gründen Sie und drei ihrer Freunde den Aufenthalt im Ketel One Huis verdienen. Der Wettbewerb ist ab jetzt eröffnet, Eingabeschluss ist der 16. April 2017. Die Gewinner werden zwei Tage später bekanntgegeben.

Dass Ketel One diesen einmaligen Trip (vom 26. - 28. April) arrangiert, ist ein Garant dafür, dass die Gewinner ein unvergleichliches Erlebnis genießen können. Alles wird im Stil von Ketel One Way ablaufen - ganz klar holländisch, voller Charme und auf Qualität und Tradition gegründet. Bis später dann, wir freuen uns auf Sie!

Bitte trinken Sie maßvoll. Mehr dazu unter DRINKiQ.com

1 Getränke International Bars Bericht 2017

