Aptuit verkündet Ausrichtung der Organisationsstruktur an Bereitstellung integrierter Lösungen: Henning Steinhagen zum President von Research and Development Operations ernannt

Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire) - Jonathan Goldman, CEO von Aptuit LLC, hat heute die Ernennung von Henning Steinhagen, PhD, als President von Research and Development Operations bekanntgegeben. Steinhagen wird seine derzeitige Rolle als Standortleiter von Aptuit im italienischen Verona weiterführen und gleichzeitig die Verantwortung für das weltweite operative Geschäft übernehmen.

Im Rahmen seines erweiterten Verantwortungsbereichs wird er als Linienmanager für die Aptuit-Standorte in Oxford und Potters Bar agieren, die API-, Prozesschemie- und Rezepturentwicklungsdienstleistungen bereitstellen.

Dr. Steinhagen ist im Juni 2016 bei Aptuit eingestiegen. Davor war er Senior Vice President und Head of Global Drug Discovery bei Grünenthal, was auf Positionen mit größer werdendem Verantwortungsbereich bei Sanofi und Bayer folgte.

Dr. Goldman kommentierte: "Wir sind hocherfreut, dass Henning die neu geschaffene Position des President von Research and Development Operations akzeptiert hat. Aptuit verzeichnet kontinuierliches Wachstum, gestützt durch unsere marktführende Stellung als anerkannte Partner Research Organisation (PRO) mit vollintegrierten Lösungen für die Forschungs- und frühen Entwicklungsphasen." Dr. Goldman weiter:

"Durch die Bündelung der Reporting-Verantwortlichkeiten bei unserem operativen Forschungsgeschäft erhöhen wir die Qualität unseres integrierten CMC-Angebots. Gleichzeitig profitieren unsere Partner im Biopharmabereich von Zeit- und Kosteneinsparungen."

