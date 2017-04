Johnnie Walker Blue Label Capsule-Serie von Tom Dixon auf der Milan Design Week 2017 enthüllt

Mailand (ots/PRNewswire) - Der gefeierte britische Designer Tom Dixon (OBE) schuf die Limited Edition Design Johnnie Walker Blue Label Capsule-Serie, die diese Woche als Vorschau im eleganten Teatro Manzoni im Rahmen von Dixons Ausstellung auf der Milan Design Week vorgestellt wird.

Inspiriert von der Rarität, dem Kunsthandwerk und der Tradition dieses schottischen Whiskys der Luxusklasse umfasst die exklusive Johnnie Walker Blue Label Capsule-Serie ein maßgeschneidertes Flaschendesign, einen Eiskühler, einen Untersetzer und einen Flaschenverschluss. Die Kupfer-Farbakzente in der limitierten Ausgabe sind charakteristisch für Dixons zeitgenössische Designs und gleichzeitig eine Anspielung auf die Kunst der Whisky-Herstellung, in der Pot-Still-Kupferkessel zur Destillation des Whiskys verwendet werden.

Auf der Milan Design Week sagte Tom Dixon zu seiner Kooperation mit Johnny Walker: "Die Parallelen zwischen dem Mischmeister Jim Beveridge von Johnnie Walker und einem Designer scheinen auf den ersten Blick dürftig zu sein, aber wenn Sie bedenken, dass erstklassige Rohstoffe mit viel Geduld und Experimentierung eingesetzt werden, um ein Produkt zu schaffen, das echte Begeisterung hervorruft, dann sehen Sie die Gemeinsamkeiten.

Außerdem bin ich der Meinung, dass man auf keinen Fall statisch bleiben darf, wie das Striding Man-Logo belegt: Trotz all seiner historischen Grundlagen sieht es immer noch zeitgenössisch aus und repräsentiert Fortschritt und den Blick in die Zukunft. Die Kupfer-Brennblasen, die Eichenfässer, das zur Herstellung eines klassischen Produkts benötigte umfassende Fachwissen - all dies war entscheidend für meinen Gedankengang."

Dies ist bereits das zweite Jahr, in dem die zwei Pioniere für Kunsthandwerk und Luxus sich für die Milan Design Week zusammengeschlossen haben. Im Jahr 2016 schuf Dixon eine einmalige Kunstinstallation mit Johnnie Walker Blue Label-Flaschen.

Mischmeister Jim Beveridge von Johnnie Walker sagt dazu: "Sowohl Tom und ich beginnen unsere Arbeit mit einer Idee und dem Drang, etwas Bedeutsames zu schaffen. Dabei ist die Idee selbst das Einfachste. Die Herausforderung liegt in den vielen Versuchen und dem endlosen Experimentieren, aber irgendwann kommen die Dinge zusammen.

Meiner Ansicht nach ist es unsere Erfahrung und Hingabe für unsere Kunst, die Johnnie Walker Blue Label und Tom Dixon zu idealen Partnern macht, und die Milan Design Week ist perfekt, um unsere neueste Kooperation anzukündigen."

Fast eine halbe Million Menschen kommen jedes Jahr nach Mailand, um das Allerneueste in der Inneneinrichtung auf der weltweit größten Messe dieser Art zu erleben. Ausstellungen sind überall in der Stadt zu finden, und die Teilnehmer können fünf Tage lang die Arbeit der wichtigsten zeitgenössischen Designer der Welt bewundern.

Im Rahmen der diesjährigen Kooperation bietet Johnnie Walker auch Mentoring-Sitzungen im Teatro Manzoni an. Der globale Markenbotschafter Tom Jones wird Promis die verschiedenen Aromen nacheinander präsentieren, die den schottischen Whisky definieren, und die Gäste werden zu Johnnie Walker-Cocktails an der Bar eingeladen.

Johnnie Walkers globaler Markendirektor Guy Escolme meint: "Tom ist aufgrund seiner Fachkenntnisse und künstlerischen Vision perfekt, um dieses neue Design für unsere Spitzenmischung zu schaffen. Dieses gemeinsame Projekt drückt die Kreativität und Leidenschaft hinter den beiden weltbekannten Luxusmarken aus. Whisky-Liebhaber können das neue Produkt später in diesem Jahr erwerben."

Die Limited Edition Johnnie Walker Blue Label Capsule-Serie von Tom Dixon wird ab Oktober 2017 auf ausgewählten Märkten in Europa, Lateinamerika, Asien und Afrika zum Verkauf angeboten - das perfekte, seltene und luxuriöse Geschenk für anspruchsvolle Whisky-Liebhaber in der Weihnachtszeit, mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 180,00 GBP.

