Sehen Sie sich die VIVO Indian Premier League

IPL 2017 LIVE auf CricketGateway.com an

Chennai (ots/PRNewswire) - - Greifen Sie auf den IPL Live Stream (https://www.cricketgateway.com/) in Australien, Neuseeland, Kanada, Russland, Japan, China, Hongkong, Singapur, in ganz ASEAN, Südamerika und anderen Ländern zu

- Abonnements ab 29,99 USD (oder Gegenwert) - Sehen Sie IPL 2017 (https://www.cricketgateway.com/) T20 Cricket LIVE in Full HD ohne Werbung auf CricketGateway.com oder über die Cricket Gateway App für Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.fn.cricketg ateway&hl=en) oder iOS

(https://itunes.apple.com/us/app/cricketgateway/id978269765?mt=8).

- CricketGateway.com ist der offizielle IPL Live Streaming (https://www.cricketgateway.com/) Partner* der VIVO Indian Premier League 2017

FollowOn Interactive, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Global Sports Commerce, einem Pionier beim Digitalisieren globaler Sportinhalte einschließlich Live-Spielstände, Reportagen, Live-Videostreaming, Videoabruf uvm., ist voller Stolz der Official Digital Live Streaming Partner* der VIVO Indian Premier League 2017.

IPL T20 Cricketfans in 133 Ländern einschließlich Australien, Neuseeland, Kanada, Malaysia, Hongkong, Thailand, Indonesien, Japan, China, Korea, Vietnam, Philippinen, Fidschi, Papua-Neuguinea, Russland, Südamerika, Nepal, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka und Afghanistan, die sonst die VIVO IPL 2017 nur eingeschränkt sehen könnten, sind herzlich eingeladen, CricketGateway.com (http://www.CricketGateway.com) zu besuchen oder die App herunterzuladen, um alle Spiele live und in Full HD zu sehen.

"Cricket ist ein weltweiter Sport und jeder Fan möchte das Spiel möglichst ohne oder sogar ganz ohne Unterbrechungen sehen. Im heutigen Zeitalter der Digitalisierung haben wir uns zum Ziel gesetzt, den leidenschaftlichen Fans mit eingeschränktem Zugriff auf die Spiele diese LIVE auf Cricket Gateway.com bereitzustellen!" sagte Herr M S Muralidharan, Geschäftsführer von FollowOn Interactive.

* CricketGateway.com (http://cricketgateway.com) hält die digitalen/mobilen/Videorechte für VIVO IPL 2017 in 155 Ländern außerhalb von Indien, dem Vereinigten Königreich, den USA, den MENA-Ländern und der EU.

Informationen zu FollowOn Interactive

FollowOn ist eine Sports Fan Empowerment and Engagement Solution, die verschiedene Vertriebskanäle wie Smartphones, Videoleinwände, elektronische Anzeigetafeln, Sponsorenwerbung in Stadien, Ticketverkauf und mehr in eine nahtlose Technologie integriert.

FollowOn bietet eine bereichernde Spieltagerfahrung und mehr für Zuschauer, verbessert die Werbewirkung für Sponsoren und schafft Mehrwert für Sportvereine.

Informationen zu Global Sports Commerce

Global Sports Commerce Ptd Ltd ist eine Familie an Organisationen, die sich über Auckland, Sydney, Singapur, Chennai, Dubai, Budapest, London, Baar/Zürich und Johannesburg erstreckt. Sie bieten Rundumlösungen, Sponsorship und Services an und arbeiten mit Sportligaikonen wie ICC, IPL, AFL, CA, BBL, NZC, English Premier League, Bundesliga-Fußballvereinen, RFU, WRU, SRU, IAAF, FINA, FIFA zusammen, um Technologie der nächsten Generation anzubieten und unerforschte Absatzgebiete für das Sportökosystem zu erschließen.

Rückfragen & Kontakt:

informationen:

Deepak Satyamurthy

support @ cricketgateway.com