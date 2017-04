10. Bezirk: Diverse Straßenbauarbeiten während Osterferien

Wien (OTS) - Während der Osterferien, beginnend mit Freitag, den 7. April 2017, 20 Uhr, beginnt die MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau mit diversen Straßenbauarbeiten in den Bereichen Verteilerkreis/Altes Landgut sowie Alaudagasse/Favoritenstraße im 10. Bezirk.

Verteilerkreis

Zum Anschluss einer neuen Busstraße, die im Bereich Altes Landgut situiert ist, an bestehende Kreuzungsbereiche des Verteilerkreises, müssen die Mittelinseln bei den Plateaus Verteilerkreis/Grenzackergasse und Verteilerkreis/Ludwig-von-Höhnel-Gasse umgebaut werden. Zwischen Freitag, 7. April 2017, 20 Uhr, und Mittwoch, 19. April, 5 Uhr, wird in den Kreuzungsbereichen Verteilerkreis/Grenzackergasse sowie Verteilerkreis/Ludwig-von-Höhnel-Gasse jeweils der äußerste rechte Fahrstreifen gesperrt – zwei Fahrstreifen bleiben frei. Das Abbiegen vom Verteilerkreis in die Grenzackergasse ist auf Baudauer über einen Abbiegefahrstreifen möglich.

Alaudagasse

Zur Herstellung der definitiven Fahrbahn der Alaudagasse im Kreuzungsbereich mit der Favoritenstraße, muss dieser Bereich baulich adaptiert werden. Zwischen Montag, 10. April 2017, 6 Uhr, und Mittwoch, 19. April, 5 Uhr, wird die Alaudagasse zwischen Favoritenstraße und Ekazent-Parkplatz als provisorische Einbahn in Richtung Ada-Christen-Gasse geführt.

Örtlichkeit der Baustelle: 10., Kreuzungsbereiche Verteilerkreis/Grenzackergasse sowie Verteilerkreis/Ludwig-von-Höhnel-Gasse; Kreuzungsbereich 10., Alaudagasse/Favoritenstraße

Baubeginn: 7. April 2017, 20 Uhr

Geplantes Bauende: 19. April 2017, 5 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

