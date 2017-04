ÖWA Plus 2016-IV: krone.at erzielt Leserrekord und ist meistgelesene Online-Tageszeitung unter den Einzelangeboten

Wien (OTS) - Doppelte Reichweiten-Sensation für krone.at bei der soeben veröffentlichten ÖWA Plus 2016-IV: Mit 2.129.000 Unique Usern (UU) und einer monatlichen Reichweite von 33,8 Prozent verzeichnet das „Krone“-Digitalangebot nicht nur einen neuen Leserrekord, sondern führt neuerlich auch das Ranking der Online-Tageszeitungen (Basis Einzelangebote) an. Beachtlich ist – mit einem Plus von fast 9 Prozent – auch die Steigerung der UU gegenüber dem 3. Quartal 2016.



Klarer Reichweitentreiber ist dabei die Mobilnutzung. Jeder Zweite – das sind 1.170.000 UU – konsumiert das Angebot von krone.at bereits per Smartphone oder Tablet. Das bedeutet einen Zuwachs von fast 20 Prozent gegenüber dem 3. Quartal 2016.



Gerhard Riedler, Geschäftsführer Krone Multimedia (KMM): „Die Poleposition unter den Online-Tageszeitungen (Einzelangebote) und das All-Time High bei den UU untermauern den Erfolgskurs von krone.at und bestätigen, dass wir mit unserer Strategie, die „Krone“-Kernkompetenzen in die digitale Welt zu transformieren, hervorragend unterwegs sind. Wir freuen uns über diese Spitzenstellung bei den UU, über die meisten Visits aller Newsportale (Einzelangebote), über die meistverkauften ePaper und über die Nummer1-Position in den Social Media Charts.“

Denn auch im Social Media Bereich ist die „Krone“ eine Klasse für sich. Pro Tag bekommen bis zu einer Million Facebook-Nutzer mindestens einen „Krone“-Artikel in ihre Timeline. Kein anderes Medium in Österreich verzeichnet außerdem mehr Likes, Kommentare oder Shares pro Monat. „Es gelingt uns Monat für Monat, mit unserer Arbeit auf Facebook ganz gezielt den Traffic auf krone.at zu steigern“, meint dazu Paul Tikal, Leitung Social Content-Abteilung.

Quellen: ÖWA Plus 2016-IV, ÖWA Plus 2015-IV, ÖWA Basic 2017/2, ÖAK JS 2016, Trending Topics Februar 2017

