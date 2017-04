NEOS Wien/Gara zum Weltgesundheitstag: Sport ist die beste Depressions-Prävention

Stefan Gara: „Ein breites Bewegungsangebot kann Depressionen in der Kindheit und Jugend verhindern.“

Wien (OTS) - „Gesundheit, sowohl die körperliche als auch die geistige, ist das wichtigste Gut des Menschen. Vieles was sonst sehr wichtig ist, relativiert sich ganz schnell, wenn es schlecht um die eigene Gesundheit steht, der jährliche Weltgesundheitstag erinnert uns daran“, betont NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara. „Der heurige Schwerpunkt auf Depressionen mahnt einmal mehr genügend Prävention für die Erkrankung ein und diese setzt schon in der Kindheit oder der Jugend an. Studien belegen, dass Kinder die Sport machen eine deutlich geringere Gefährdung haben an einer Depression zu erkranken. Das bedeutet, dass es genügend Sport- und Bewegungsangebote geben muss. Sowohl im schulischen als auch im Vereinsbereich.“

Der NEOS Wien Gesundheitssprecher betont, dass gleichzeitig auch die Kapazitäten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie unbedingt angepasst werden sollen: „Bereits die Volksanwaltschaft hat den Mangel bei den Therapieplätzen angesprochen. Hier müssen diese für eine adäquate Behandlung so rasch wie möglich aufgestockt werden“, schließt Gara.

