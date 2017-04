Andrew Martin, ehemaliger CFO von SBT Venture Capital, tritt dem Beratungsgremium von Fineqia bei

Vancouver, Britisch-Kolumbien (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) heißt heute Andrew Martin, den Chief Financial Officer (CFO) von SBT Venture Capital, in seinem Beratungsgremium willkommen.

Andrew ist seit mehr als 30 Jahren im "Deal Business" tätig. Er war bei der Chemical Bank als Banker für die Projektfinanzierung sowie die fremdkapitalfinanzierte Unternehmensübernahme und später im unternehmenseigenen Private-Equity Geschäft tätig, wo er für das Co-Investment in mehr als 20 Transaktionen sowie profitable Ausstiege von Portfoliounternehmen verantwortlich war.

Seitdem hat Andrew einen HINWI-Pledge-Fund verwaltet, einen TMT-Fonds im Wert von 300 Millionen US-Dollar mit einem großen Pensionsfonds und einer überstaatlichen Einrichtung erfolgreich ausgehandelt und dokumentiert und Unternehmen bei Akquisitionen/Veräußerungen sowie in der Kapitalbeschaffung und Fremdfinanzierung beraten. Zuletzt hat er junge Unternehmen in verschiedenen Sektoren beraten und war CFO für die Frühphasenfinanzierung von Sberbank's Fintech - SBT Venture Capital bis 2015.

"Wir freuen uns, Andrew in unserem Beratungsgremium willkommen heißen zu können", erklärte Martin Graham, Vorstandsvorsitzender von Fineqia. "Seine langjährige Erfahrung in Beratungsunternehmen für die Kapitalbeschaffung und Fremdfinanzierung wird sich für den Erfolg unserer Plattform von unschätzbarem Wert erweisen."

Das Beratungsgremium von Fineqia und dessen Mitglieder sind keine leitenden Angestellten oder Direktoren des Unternehmens.

Über Fineqia International Inc.

Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellung einer Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur Platzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln, die zunächst ausschließlich im Vereinigten Königreich angeboten werden. Die Plattform wird sämtliche Risiken durchleuchten und die vorhandenen Möglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fineqia.com.

WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH DEREN AUFSICHTSRECHTLICHER DIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT BEZIEHUNGSWEISE RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen mit der Ausnahme von historischen Tatsachen, die Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beschreiben, von denen die Gesellschaft annimmt, erwartet oder voraussieht, dass sie sich in der Zukunft ereignen werden oder könnten (einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen über potenzielle Akquisitionen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "wird", "sollte", "weiterhin", "erwartet", "voraussieht", "geschätzt", "angenommen", "beabsichtigt", "plant" oder "prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die größtenteils nicht von der Gesellschaft kontrolliert oder vorhergesehen werden können und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von aktuellen Erwartungen unterscheiden, zählen unter anderem das Unvermögen der Gesellschaft, die Änderung des Geschäfts abzuschließen oder ausreichende Finanzierungsmittel einzuholen, und andere Risiken, die in öffentlichen Registern der Gesellschaft bei den entsprechenden Wertpapierregulierungsbehörden offengelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenn geltende Wertpapiergesetze etwas Anderes verlangen. Die Gesellschaft schließt jegliche Absicht oder Verpflichtung aus, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

