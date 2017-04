Sage: Eine weltweite Studie zeigt, dass technologisch intelligente Unternehmen stärker wachsen, sich besser abgrenzen, konkurrenzfähiger und flexibler sind

London (ots/PRNewswire) - Sage kündigte als Reaktion darauf bei der größten Unternehmerkonferenz Großbritanniens vor Firmenstrategen aus aller Welt für 2017 die zweite Welle von Cloud-Buchhaltungslösungen an

Laut einer neuen Studie weist fast ein Drittel der kleinen Unternehmen, die Technologie einsetzen, erheblich besseres Wachstum auf als Unternehmen, die dies nicht tun. Das heute veröffentlichte Whitepaper* mit dem Titel "Technologisch intelligente Unternehmen sind erfolgreicher" wurde von Sage, dem Markt- und Technologieführer für cloudbasierte Buchhaltungslösungen, in Auftrag gegeben und von IDC durchgeführt.

Die Studie schließt sich an die Markteinführung der zweiten Welle des Jahres 2017 von Cloud-Buchhaltungslösungen beim Sage Summit in London an. Die Produkte unterstützen Firmen darin, von Menschen bis zu Finanzen alles zu verwalten und sind dafür konzipiert, administrative Funktionen so zu automatisieren, dass sie für die übrige Welt unsichtbar ablaufen.

Technologisch intelligente Unternehmen sind erfolgreicher

Die Zahl von mehr als einer Million neuer Kunden, die Sage 2016 in die Cloud gefolgt sind, macht deutlich, dass kleine Firmen die Vorteile von Technologie erkennen. Die Studie zeigt jedoch, dass mehr als die Hälfte (56 %) der kleinen Unternehmen noch keine digitalen Technologien eingeführt hat, sondern ihre Geschäfte weiterhin auf traditionelle Weise abwickelt.

Dort, wo Firmen Technologie einsetzen, wird der Nutzen jedoch deutlich, denn 32 % der Kleinunternehmen, die schwerpunktmäßig auf digitale Innovationen für ihre Geschäftstätigkeit setzen, verzeichneten Wachstumsraten von mehr als 10 % im vergangenen Jahr.

Eine Welt der unsichtbaren Administration fördern

Während die Studie den hohen Nutzen von Technologieeinsatz zeigt, arbeitet Sage mit Cloud-Produkten der Weltklasse gleichzeitig an einer Welt, in der die Verwaltungsabläufe von Firmen aller Größenordnungen unsichtbar ablaufen, damit Firmenstrategen die Freiheit haben, sich auf das Wesentliche ihres Geschäftes zu konzentrieren.

"Mit dieser zweiten Runde von neuen Cloud-Produkten, die 2017 auf den Markt kommen, gelangen unsere Kunden noch näher an eine Arbeitsumgebung, in der Verwaltung unsichtbar abläuft und Unternehmensstrategen somit die Freiheit gibt, ihre Träumen zu verfolgen", sagte Nick Goode, EVP für Produktmanagement bei Sage. "Wir treten aufs Gas und erschaffen die Zukunft für Unternehmen in der ganzen Welt auf jedem Wegabschnitt."

Diese Produkte wurden heute beim Sage Summit vorgestellt:

Sage One mit Pegg (https://www.hellopegg.io/) - der weltweit erste Buchhaltungs-Chatbot ist jetzt in Sage One eingebunden. Der schlaue Assistent ermöglicht es den Anwendern, Ausgaben nachzuverfolgen und ihre Finanzen mit Hilfe von populären Nachrichten-Apps zu verwalten. Nach dem Start in den USA Anfang des Jahres ist das Produkt nun auch in Großbritannien erhältlich.

Sage Live - eine kostengünstige Cloud-Buchhaltungslösung, die an die Kundenbedürfnisse angepasst wird. Sie läuft über die Salesforce Lightning-Anwenderschnittstelle und ermöglicht es den Kunden, mehrere Standorte und Währungen buchstäblich aus einer Hand zu verwalten. Sie ist jetzt in Großbritannien sowohl für iOS- als auch Android-Betriebssysteme verfügbar.

Sage X3 v11 - eine Firmenverwaltungslösung, die genau auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen und wachsenden Unternehmen zugeschnitten ist. Die neueste Version dieser kostengünstigen Lösung zur Planung von Unternehmensressourcen, mit der mittelgroße Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und wachsen, gibt es nun in den USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Deutschland, Australien und Neuseeland.

Direct Bank Feeds - eine sichere, direkte Verbindung zu Banken und Finanzdienstleistern in Großbritannien und Irland, mit der Transaktionsdaten automatisch in die Sage-Buchhaltungsprodukte eingespeist werden. Dadurch können Unternehmen einen Echtzeiteinblick in ihren Cashflow gewinnen, manuelle Abläufe verringern und Fehler reduzieren. Zudem werden Zahlungs- und Abstimmungsvorgänge beschleunigt. Direct Bank Feeds startet im Laufe des Frühjahrs 2017 in Sage One, Sage Live, Sage 50c und Sage 200.

Jennifer Warawa, EVP für Produktmanagement bei Sage, sagte dazu:

"Angesichts der hohen Anforderungen an Firmeninhaber, die härter als je zuvor arbeiten, geht Sage auf die Bedarfe der Unternehmen ein. Wir wollen die Cloud zur Wirklichkeit für Kunden jeder Größenordnung werden lassen, ohne dass sie von ihrer beliebten Sage-Unternehmensverwaltungslösung weggehen müssen. Unsere neuen Kunden begrüßen wir direkt in der Cloud.

"Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, mobil zu sein und von jedem Ort zu jeder Zeit arbeiten zu können, so wie es am besten zu der Weise passt, wie sie ihre Geschäfte führen."

"Am wichtigsten ist es, dass diese Lösungen kostengünstig und Teil des Unternehmenswachstums unserer Kunden sind - Technologie soll ein Katalysator und kein Hindernis sein."

Informationen zu Sage

Sage ist Markt- und Technologieführer für integrierte Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs- und Bezahlsysteme und unterstützt die Ambitionen von Unternehmern und Firmenstrategen. Heutzutage messen Firmenstrategen Erfolg anhand von starken Verbindungen, Partnerschaften und Gemeinschaften. Deswegen unterstützt Sage sie heute mit der intelligentesten und flexibelsten cloudbasierten Software, mit Support und Ratschlägen, um alles von Finanzen bis zu Menschen zu managen. Jeden Tag arbeiten über 13.000 Mitarbeiter von Sage in 23 Ländern mit einer wachsenden Gemeinschaft von mehr als 3 Millionen Unternehmern, Firmeneigentümern, Händlern, Buchhaltern, Partnern und Entwicklern zusammen, um den Erfolg von Geschäftsleuten auf der ganzen Welt voranzutreiben. Als FTSE 100-Unternehmen setzen wir uns mit Leidenschaft dafür ein, Geschäfte auf die richtige Weise durchzuführen und unterstützen unsere ortsansässigen Gemeinschaften durch die Sage-Stiftung.

Sage - der Markt- und Technologieführer für integrierte Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs- und Bezahlsysteme wird von der Cloud angebtrieben und unterstützt die Ambitionen von Unternehmern und Firmenstrategen auf der ganzen Welt. Denn wenn es Unternehmern gut geht, geht es allen gut.

