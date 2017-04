Wohnbau in St. Pölten zieht namhafte Investoren an

„Quartier Zentral“ heißt das ehrgeizige Wohnbauprojekt im Herzen von St. Pölten, mit dem Semper Constantia Immo Invest, VBV und ERSTE Immobilien KAG überzeugt werden konnten.

St. Pölten (OTS) - Mitten im St. Pöltner Stadtentwicklungsgebiet „Gesundheitsbezirk“ errichtet der Wiener Immobillienentwickler CORAG ein ehrgeiziges Wohnbauprojekt: Das „Quartier Zentral“. Hinter dem Investment stehen klingende Namen: Die Semper Constantia Immo Invest GmbH investiert für die VBV – Vorsorgekasse in eine Wohnanlage mit besonders hochwertigen Mietwohnungen und viel Grün- und Spielfläche. Die ERSTE Immobilien KAG investiert in einer weiteren Wohnanlage in moderne Mieteinheiten für junge Familien und Paare in der mittleren Preiskategorie – die Nettomieten im Quartier starten ab 7,60 Euro je m2.

130 Wohnungen bis 2018

Das „Quartier Zentral ist sicher eine der attraktivsten Entwicklungen in der Stadt St. Pölten“, sagt CORAG-Geschäftsführer Dr. Christian Bahn. Im ersten Schritt sollen so bis Mitte 2018 etwa 130 neue Wohnungen entstehen. Mit ihren unterschiedlichen Preiskategorien und Ausstattungen werden sie auf die diversen Bedürfnisse einer urbanen Mieterschaft eingehen. Insgesamt soll das Quartier Zentral den St. Pöltnern im Laufe der nächsten Jahre 200 Wohnungen bieten.

Das 8.500 Quadratmeter große Grundstück an der Maximilianstraße zwischen Kerensstraße und Kremser Landstraße liegt zentral, mitten im Stadtentwicklungsgebiet „Gesundheitsbezirk“, in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum St. Pölten und der Fachhochschule. Auch der Bahnhof und die Altstadt sind bequem in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Dringender Bedarf nach Wohnraum

In St. Pölten herrscht dringender Bedarf an Wohnraum. Unter anderem liegt das am neuausgebauten Bahnhof und der Hochleistungsstrecke nach Wien und Linz. Außerdem sorgen auch der Ausbau des Klinikums und anderer Gesundheitseinrichtungen sowie der FH in der Umgebung des Quartier Zentrals für weiteren Wohnbedarf. Entsprechend intensiv gestaltet sich die aktuelle Wohnbauentwicklung in der Stadt St. Pölten.

„Das Areal ist ein Filetstück der Stadt St. Pölten,“ beschreibt St. Pöltens Bürgermeister Mag. Matthias Stadler den Standort des Quartier Zentral.

Ein Filetstück, bei dem CORAG rasch zugriff: „Wir haben frühzeitig den bestmöglichen Platz besetzt“, so Christian Bahn. „Es wird ein außergewöhnliches Quartier in einer ausgezeichneten Lage und in einer besonders dynamischen Stadt. Diese Kombination hat auch unsere Partner überzeugt.“

Investoren lockt die gute Vermietbarkeit

Generell zeigt sich, dass bei großen institutionellen Anlegern, wie z. B der Semper Constantia Immo Invest GmbH, das Interesse an St. Pölten als Investitionsstandort wächst. Dies konnte CORAG mit seinem neuen Wohnbauprojekt perfekt nutzen und die Investoren begeistern. „Am Quartier Zentral überzeugt nicht nur der Standort im Gesundheitsbezirk sondern auch die hohe Qualität der Wohnungen“, so DI Alexander Budasch, Geschäftsführer der Semper Constantia Immo Invest. „Da das Angebot an vergleichbaren Wohnungen in St. Pölten sowohl aktuell als auch künftig limitiert ist, ist eine gute Vermietbarkeit gewährleistet.“ Die Entwicklung der Stadt schätzt Budasch jetzt und in Zukunft als sehr positiv ein. „Wir können uns daher gut vorstellen, auch weitere Projekte in St. Pölten umzusetzen.“

Semper Constantia Immo Invest hat das Projekt für den Immobilien Spezialfonds der VBV – Vorsorgekasse AG erstanden. Für diesen sei das Projekt ideal, sagt KR Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender der VBV – Vorsorgekasse AG. „Wir konzentrieren uns dabei auf Wohnen in attraktiven Regionen mit ausgezeichneter Infrastruktur. St. Pölten zählt aus unserer Sicht zu den aufstrebenden Regionen Österreichs.“

Auch Mag. Peter Karl, CEO der ERSTE Immobilien KAG, ist sowohl vom Projekt als auch vom Standort begeistert. „Wir haben uns in St. Pölten schon länger umgesehen und so freut es mich umso mehr, dass wir fündig geworden sind.“ Schließlich hat sich in der Stadt in den vergangenen Jahren viel getan. „Infolge des durchdachten Entwicklungskonzeptes wie dem Ausbau der Bildungseinrichtungen und des Universitätsklinikums wächst die Stadt kontinuierlich. Neuer Wohnraum wird nachhaltig nachgefragt und das macht den Standort für uns interessant“, so Peter Karl.

Für die CORAG-Gruppe ist St. Pölten der Startschuss für eine Reihe weiterer interessanter Immobilienprojekte. „Wir haben in den kommenden Jahren einiges vor, größten Teils im Bereich des großvolumigen Mietwohnbaus sowie im gewerblichen Wohnbausegment in Österreich. Unser Fokus liegt dabei in der Entwicklung von Immobilienprodukten für institutionelle Investoren“, so Christian Bahn.

Weitere Informationen: http://coragreal.at/

Weitere Bilder unter: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/9142

Rückfragen & Kontakt:

Himmelhoch PR

Mag. Melanie Manner

+43 676 43 666 75

melanie.manner @ himmelhoch.at