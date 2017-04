RTL II Serien-Samstag: Start von "Prison Break" und "The Last Ship" am 08. April

Exklusive Vorschau: Die ersten fünf Minuten von "Prison Break" sind am Freitagabend ab 20:15 Uhr bei www.rtl2.de und bei RTL II YOU zu sehen

Start der TV-Ausstrahlung ab Samstag, 08. April 2017, 20:15 Uhr bei RTL II

Der größte Ausbruch steht noch bevor: "Prison Break" ist zurück mit brandneuen Folgen. RTL II zeigt das Serien-Highlight nur vier Tage nach US-Start! Ab Freitagabend ab 20:15 Uhr werden die ersten fünf Minuten sowohl bei rtl2.de als auch bei RTL II YOU online sein.

Mit dem außergewöhnlichen Programm-Highlight "Prison Break" und der spannenden Action-Serie "The Last Ship" von Produzent Michael Bay geht der starke Serien-Samstag bei RTL II ab dem 08. April 2017 weiter.

Die nahezu zeitgleiche Erstausstrahlung der Action-Serie "Prison Break" in den USA und Deutschland ist ein ganz besonderes Highlight:

Die Deutschlandpremiere am 08. April bei RTL II erfolgt nur vier Tage nach dem Start in den USA. Die neun Episoden der brandneuen Staffel vereinen den Original-Cast, die Handlung knüpft an die ersten vier Staffeln an und ist zugleich für Neueinsteiger konzipiert.

Eine exklusive Preview auf die neuen Folgen bietet RTL II allen Serienfans auf seinen digitalen Angeboten: Bereits ab Freitagabend ab 20:15 Uhr sind auf www.rtl2.de/prisonbreak und auf RTL II YOU die ersten fünf Minuten von "Prison Break" zu sehen.

Die spannende Action-Serie "The Last Ship" von Produzent Michael Bay ("Armageddon", "Transformers") spielt in einer nahen Zukunft, in der ein Großteil der Menschheit einer Viruserkrankung zum Opfer gefallen ist. Im Mittelpunkt der Serie steht die Crew des Zerstörers U.S.S. Nathan James unter dem Kommando von Captain Tom Chandler (Eric Dane "Grey's Anatomy") und seinem ersten Offizier Mike Slattery (Adam Baldwin, "Chuck"). Sie geben alles, um die Biologin Dr. Rachel Scott (Rhona Mitra, "Boston Legal") bei der Suche nach einem Heilmittel zu unterstützen und die Menschheit vor dem Untergang zu retten.

"Prison Break": Exklusive Deutschlandpremiere der neuen Staffel ab Samstag, 08. April, 20:15 Uhr bei RTL II

Simultan zur Ausstrahlung bei RTL II läuft "Prison Break" auch im Livestream bei RTL II YOU

"The Last Ship": Deutsche Free-TV-Premiere der ersten Staffel am Samstag, 08. April, 21:05 Uhr in Doppelfolgen bei RTL II

Im Anschluss sind die Folgen von "Prison Break" 30 Tage und die Folgen von "The Last Ship" 7 Tage lang bei www.tvnow.de verfügbar

Beide Serien werden auch mit Untertiteln für Gehörlose ausgestrahlt

