ÖAAB-Nehammer: Gratulation an LH Thomas Stelzer!

Hofübergabe in Oberösterreich: OÖVP-Landesparteiobmann Thomas Stelzer zum Landeshauptmann gewählt.

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an den neuen oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer. Als Vertreter der politischen Mitte bringt er alles mit, was Oberösterreich an der Spitze braucht. Mit der notwendigen Erfahrung und seinem untrüglichen Gespür für die Anliegen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher wird er das Land in eine erfolgreiche neue Zeit führen. Ich freue mich auf die weitere hervorragende Zusammenarbeit im Sinne der tatkräftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Österreichs“, so ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer.

