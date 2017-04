Wohlmuth zu Gesundheitstag: Gesund in Pension gehen und in der Pension gesund bleiben!

Pensionistenverband mit eigenem Gesundheitsprogramm

Wien (OTS) - „Im Pensionistenverband durch Bewegung und Sport aktiv und gesund bleiben ist nicht schwer: Tausende Sportgruppen in ganz Österreich bieten von Wandern über Nordic Walking, Radfahren, Gymnastik, Tischtennis, Kegeln und Golf bis Tanzen alle möglichen In-und Outdoor-Sportarten an. Zu allen Jahreszeiten, gratis oder zu sehr günstigen Konditionen“, sagt Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs anläßlich des morgigen Tages der Gesundheit. Mehr noch: „Darüber hinaus informieren wir unsere Mitglieder in unserer monatlichen Zeitschrift ,UG – Unsere Generation‘ über die neuesten Entwicklungen über Gesundheit, Ernährung und Bewegung für die Generationen 50plus“.

Der Pensionistenverband kümmert sich aber auch um alle Österreicherinnen und Österreicher, die noch vor der Pensionierung stehen. Und gerade unter den älteren Beschäftigten bereitet eine Entwicklung Anlass zur Sorge: Psychische Erkrankungen sind mittlerweile der Hauptgrund für Arbeitsunfähigkeit und Invaliditätspension.

„Arbeit darf nicht krank machen!“, stellt Wohlmuth klar und fordert rasche Maßnahmen um diesem ungesunden Trend entgegenzusteuern.

Das ,Gesund-Länger-Arbeiten-Paket‘ des Pensionistenverbandes sieht vor:

+ Schwerpunktprogramm „Burnout-Vorsorge“ durch verstärkten Einsatz von Arbeitspsychologen

+ verpflichtende Gesundheitsvorsorge und arbeitsmedizinische Einsatzzeiten für Mitarbeiter über 50

+ Einschränkung gesundheitsschädlicher und belastender Arbeit durch altersgerechte Dienst- bzw. Schichtpläne und schrittweise Reduzierung der Nacht- und Schwerarbeit

+ ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze

+ gesunde und sichere Arbeitsbedingungen durch Gefahrenverhütung (Schluss)

