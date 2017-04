Lotto: Jackpot am Sonntag mit rund 1,8 Millionen Euro

Zwei Joker zu je 86.700 Euro und ein „Nein“

Wien (OTS) - „Geburtstagszahlen“ – also Zahlen bis 31 – als die „sechs Richtigen“, das ist schon fast Garant dafür, dass es zumindest einen Sechser gibt. Weil sie halt besonders gern angekreuzt werden. Ausnahmen bestätigen bekanntlich jedoch die Regel, und die Ziehung vom vergangenen Mittwoch war eine derartige Ausnahme: Die Kombination 4, 8, 22, 25, 26 und 31 war auf keinem Wettschein angekreuzt, und so geht es am kommenden Sonntag um einen Jackpot. Im Sechser-Topf werden dann rund 1,8 Millionen Euro liegen.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 13. Zwei Burgenländer, ein Wiener und ein Kärntner erhalten dafür jeweils rund 25.000 Euro.

20 Karibik Reisen

Lotto wird für 20 Spielteilnehmer schon bald zum Turbo Boost ins Sommerfeeling. Denn Lotto „6 aus 45“ verlost jetzt 20 Reisen in die Karibik.

Dabei werden zweimal 10 Reisen ausgespielt, und zwar jeweils am Sonntag. Die ersten 10 Reisen am 9. April unter allen Lotto Tipps der Ziehungen vom 5. und 9. April; Die zweiten 10 Reisen dann am 16. April unter allen Lotto Tipps der Ziehungen vom 12. und 16. April.

Diese zweiwöchigen Reisen sind je für zwei Personen und beinhalten Business-Class Flug, Unterkunft und Verpflegung am luxuriösen Segelschiff sowie im 5-Sterne-Hotel und 5.000 Euro Taschengeld.

Joker

Beim Joker gab es drei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, aber nur auf zwei davon war auch das „Ja“ angekreuzt. Dies brachte einem Wiener und einem Steirer einen Gewinn von je 86.700 Euro. Ein weiterer Steirer entschied sich für das „Nein“ und ging leer aus.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5.4.2017:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 724.911,10 – 1,8 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 24.918,80 90 Fünfer zu je EUR 1.208,10 267 Vierer+ZZ zu je EUR 122,10 4.173 Vierer zu je EUR 43,40 6.127 Dreier+ZZ zu je EUR 13,30 66.824 Dreier zu je EUR 4,90 188.654 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 4 8 22 25 26 31 Zusatzzahl: 13

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5.4.2017:

2 Joker zu je EUR 86.700,60 10 mal EUR 7.700,00 90 mal EUR 770,00 956 mal EUR 77,00 9.488 mal EUR 7,00 95.004 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 5 9 2 6 7 4

