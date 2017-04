ÖWA Plus 2016-IV: styria digital one führt Ranking an

Wien/Graz (OTS) - Werbetreibende erreichen sieben von zehn österreichischen Usern über die von styria digital one vermarkteten Portale. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen ÖWA-Plus-Studie, im Rahmen derer personenbezogene Reichweiten- und Strukturdaten für das Internet für das vierte Quartal 2016 erhoben wurden.

Die Vermarktungsgemeinschaft styria digital one verzeichnet ein Wachstum von zehn Prozent auf 4,4 Millionen Unique User im Vergleich zur ÖWA Plus 2015-IV. Damit führt sd one erneut das Ranking an und ist Österreichs größte digitale Vermarktungsgemeinschaft. Für Werbetreibende ist das sd one-Team damit die erste Ansprechperson für alle Zielgruppen unabhängig von Alter, Geschlecht, Bundesland (mit Ausnahme Vorarlberg und Tirol) Bildung oder Einkommen.

Die mobile Nummer eins heißt styria digital one

Auch im Mobilbereich landet sd one auf Platz 1: Die Vermarktungsgemeinschaft erreicht mittlerweile mehr als 3,0 Millionen Unique User über mobile Endgeräte – ein Wachstum um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das Dachangebot (also nur Portale der Styria Media Group) erreicht 3,3 Millionen Unique User und ist führend bei Frauen (1,7 Millionen), in der für Werbetreibende besonders attraktiven Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen (1,0 Millionen), bei Personen mit Hochschul-/Universitätsabschluss (0,4 Millionen) sowie in den Bundesländern Kärnten (0,2 Millionen) und Steiermark (0,5 Millionen).

sd one-Geschäftsführer Alexis Johann zu den Ergebnissen: „Content gibt es jede Menge im Web, und damit ist Aufmerksamkeit das knappste Gut der heutigen Zeit. Die ÖWA Plus-Ergebnisse zeigen, dass die Inhalte auf unseren Portalen für User sehr relevant und deutlich sichtbar sind. Für Marken ist das ein optimales Werbeumfeld.“



