„Dancing Stars“: Erster Solotanz für die Promidamen am 7. April

NEU: „Dancing Stars Extra“ – die wöchentliche Highlight-Sendung zum ORF-Tanzevent ab 16. April in ORF eins

Wien (OTS) - Nachdem die Promiherren ihr Können am Tanzparkett beim Solotanz bereits unter Beweis gestellt haben, wird es in der zweiten Ausgabe von „Dancing Stars“ am Freitag, dem 7. April 2017, um 20.15 Uhr live in ORF eins erstmals auch für die Damen ernst. Auch wenn diesmal wieder kein Paar die Show verlassen muss, versuchen Eser Ari-Akbaba & Danilo Campisi, Ana Milva Gomes & Thomas Kraml, Riem Higazi & Dimitar Stefanin, Niki Hosp & Willi Gabalier und Monica Weinzettl & Florian Gschaider mit ihrem Solotanz bei Jury- und Publikum zu punkten. Aber auch die Promiherren müssen diese Woche die Tanzschuhe wieder auspacken: Sie präsentieren in der zweiten Show, außer Konkurrenz, einen Gruppentanz zu „24k Magic“. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in der dritten Ausgabe am Samstag, dem 15. April, übernommen und fließen in die Entscheidung, wer als Erster die Show verlassen muss, ein.

NEU: „Dancing Stars Extra“ – die wöchentliche Highlight-Sendung zum ORF-Tanzevent

Ab der ersten Entscheidungssendung steht mit „Dancing Stars Extra“ auch eine neue Highlight-Sendung zum ORF-Tanzevent jeweils am Tag nach der Live-Show auf dem Programm – erstmals zu sehen am Sonntag, dem 16. April, um 19.25 Uhr in ORF eins. Die kommenden Ausgaben folgen jeweils samstags um 18.15 Uhr.

Was geschieht im Ballroom, wenn die Live-Show vorbei ist, wie nehmen die „Dancing Stars“-Promis und -Profis das Voting auf, die ersten Interviews mit dem ausgeschiedenen Paar, ihre Showhighlights, Hoppalas und exklusive Bilder aus den Proberäumen, die in der Live-Show nicht zu sehen waren: All das bietet „Dancing Stars Extra“. Außerdem kommen auch die Juroren zu Wort und erzählen, wie sie den Ausgang des kombinierten Jury-Publikumsvotings sehen.

„Dancing Stars“ am 7. April: Musikauswahl und Votingnummern der Promidamen

Unter 09010 5909 und der angehängten Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten gevotet werden. In der zweiten Sendung können ausschließlich Votes für die Promidamen abgegeben werden. Die Votingnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen.

Paar 01: Monica Weinzettl & Florian Gschaider: „Billie Jean“ (Cha-Cha-Cha)

Paar 03: Eser Ari-Akbaba & Danilo Campisi: „I Gotta Feeling“ (Cha-Cha-Cha)

Paar 05: Ana Milva Gomes & Thomas Kraml: „Blue Velvet“ (Langsamer Walzer)

Paar 07: Niki Hosp & Willi Gabalier: „Natural Woman“ (Langsamer Walzer)

Paar 09: Riem Higazi & Dimitar Stefanin: „Nothing Else Matters“ (Langsamer Walzer)

Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben in der aktuellen Staffel Nicole Hansen, Balázs Ekker und neu Karina Sarkissova und Dirk Heidemann.

„Dancing Stars“ – Showdakapo nun ebenfalls am Tag nach der Live-Show

Wer bei der Live-Show am Freitag nicht dabei sein konnte, hat nicht nur via TVthek.ORF.at die Möglichkeit, die Show on demand zu sehen, sondern kann ab Sonntag, dem 16. April, die TV-Wiederholung bereits am Tag nach der Live-Übertragung genießen. Und so steht um 10.05 Uhr „Dancing Stars“ und um 12.10 Uhr „Dancing Stars – Die Entscheidung“ auf dem Programm.

Dancing Stars-Moderatorin Mirjam Weichselbraun tauscht zudem für die Ö3-Sendung „Walek wandert“ die Abendrobe gegen das Wanderoutfit. Gemeinsam mit Tom Walek ist sie am Bisamberg unterwegs – zu hören am Palmsonntag (9. April) von 9.00–11.00 Uhr auf Ö3.

„Dancing Stars“ umfassend barrierefrei

Wie bereits bei den vorhergehenden Staffeln werden auch die „Dancing Stars“ 2017 in ORF eins umfassend barrierefrei ausgestrahlt: ORF TELETEXT bietet auf Seite 777 Untertitel für gehörlose und hörbehinderte Menschen an und zusätzlich werden alle Folgen für blinde und sehbehinderte Menschen in einer Audioversion auf der zweiten Tonspur angeboten. Die Emotionen im Ballroom werden durch eine eigene Kommentatorin und einen eigenen Kommentator auch für Menschen mit Sehbehinderung live erlebbar gemacht. Alexandra Kloiber und Gregor Waltl begleiten ihr Publikum von der Premiere am 31. März bis zum Finale am 2. Juni mit ihrem speziellen Live-Kommentar. Die Aufgabe der beiden Blindenkommentatoren ist es, all das, was ihrem Publikum verborgen bleibt, durch akustische Bildbeschreibungen zu transportieren: etwa das Aussehen der Kostüme, die Geografie des Geschehens und die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte. Hörbar werden die Audiokommentare durch Umschalten mit der Fernbedienung auf den zweiten Tonkanal.

Weitere Infos zur elften Staffel „Dancing Stars“ sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

