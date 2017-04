Zum 75. Geburtstag von Frank Elstner: „Top, die Wette gilt!“ am 8. April in ORF 2

Wetten, Überraschungen – und Stars von Thomas Gottschalk bis Alain Delon und Audrey Landers

Wien (OTS) - Im April feiert Frank Elstner seinen 75. Geburtstag – und zahlreiche Stars und Entertainer feiern bei „Top, die Wette gilt!“ am Samstag, dem 8. April 2017, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit. Unter den Gratulanten sind Paola Felix, Michelle Hunziker, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Joko und Klaas sowie „Dallas“-Star Audrey Landers und Alain Delon. Neben den prominenten Gästen dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf spektakuläre Aktionen freuen und auf eine Zeitreise durch die außergewöhnliche Karriere einer TV-Legende, die seit einem halben Jahrhundert nicht nur vor der Kamera ein Millionenpublikum begeistert, sondern auch das Fernsehen mit vielen kreativen Ideen revolutioniert hat. Kai Pflaume führt durch die Eurovisionsshow in ORF 2 und Das Erste und lässt Frank Elstners umfangreiches und faszinierendes Schaffen Revue passieren.

Bei der Geburtstagsshow in Berlin gibt es auch ein Wiedersehen mit einigen Wetten aus der „Wetten, dass ..?“-Geschichte. Mit dabei sind unter anderem zwei Oberösterreicherinnen, die im Dezember 1986 bei „Wetten, dass ..?“ Wettköniginnen wurden. Maria Moser und Gertraud Weigl wetteten damals dass sie „einander ihnen unbekannte Texte ausschließlich mit den Augen übermitteln können. 3 von 4 Texten müssen sie erkennen“. Nun wiederholen sie ihre Wette – ob sie ihnen nochmals gelingt, erfährt das Publikum bei „Top, die Wette gilt!“. Selbstverständlich stehen den beiden in bester „Wetten, dass ..?“-Manier auch Wettpaten – Michelle Hunziker, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch – zur Seite, die ihren Tipp zum Gelingen abgeben. Sollten die Wettpaten daneben liegen, gilt es für sie als Wetteinsatz im ABBA-Outfit „Mama Mia“ zu performen. Die „Auer-Schwestern“ sind außerdem am Freitag, dem 7. April, um 17.30 Uhr in ORF 2 zu Gast bei „heute leben“.

„Top, die Wette gilt!“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von SWR, hr und ORF in Zusammenarbeit mit I & U TV unter Federführung des NDR.

Außerdem: „Mein Linz“ mit Frank Elstner am 9. April

Zum 75. Geburtstag von Frank Elstner gibt es auch ein Wiedersehen mit Felix Breisachs Doku „Mein Linz“. Am 9. April führt der Jubilar im Rahmen von „dokFilm“ um 23.05 Uhr in ORF 2 durch die oberösterreichische Landeshauptstadt. Frank Elstner hat zwar nur drei Wochen seines Lebens – kurz nach seiner Geburt – in Linz gelebt. Trotzdem hat er zu der Stadt an der Donau eine innige Bindung und wurde sogar zum „Oberösterreicher des Jahrhunderts“ gewählt. Die Sendung ist in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch als Video-on-Demand abrufbar.

