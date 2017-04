AVISO-PK: 14 Verbände und Netzwerke schließen sich zu „Bündnis für Gemeinnützigkeit“ zusammen (Mittwoch, 12.4.)

Organisierte Zivilgesellschaft lädt Regierung zur Zusammenarbeit bei drängenden gesellschaftlichen Aufgaben ein

Wien (OTS) - Ob bei der Aufnahme von Zugewanderten in Ausbildungseinrichtungen, Arbeitsmarkt und Gesellschaft, ob bei der Pflege und Hilfe für alte Menschen und Menschen mit Behinderungen oder bei der Entwicklung innovativer Lösungen für viele gesellschaftliche Probleme: Überall leistet die organisierte Zivilgesellschaft einen unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zur Daseinsvorsorge und zur Krisenbewältigung.

Die Politik trägt diesem wichtigen „dritten“ Sektor bislang nur ungenügend Rechnung: So sind etwa wichtige Punkte vom Regierungsprogramm 2013 – 2018 zur stärkeren Beteiligung der Zivilgesellschaft an politischen Entscheidungen und zur Schaffung eines klareren Rechtsrahmens für gemeinnützige Organisationen in der Neuauflage vom Jänner 2017 nicht enthalten. 14 Verbände und Netzwerke gemeinnütziger Organisationen haben sich nun zum „Bündnis für Gemeinnützigkeit“ zusammengeschlossen. Sie laden die Bundesregierung zur Zusammenarbeit bei der Bewältigung der drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen ein.

Es informieren:

Erich Fenninger, stv. Vorsitzender Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt

Gabriele Gerbasits, Geschäftsführerin IG Kultur

Walter Marschitz, Geschäftsführer Sozialwirtschaft Österreich

Franz Neunteufl, Geschäftsführer IGO - Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen

Gerald Pfiffinger, Geschäftsführer Umweltdachverband

Judith Pühringer, Geschäftsführerin arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich

Pressekonferenz



Datum: 12.4.2017, um 10:00 Uhr



Ort:

RAUM der IG Architektur

Gumpendorfer Straße 63b, 1060 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Franz Neunteufl, Tel. 0664 5747584,

E-Mail: kontakt @ buendnis-gemeinnuetzigkeit.at