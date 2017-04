Dziedzic/Lunacek/Lechleitner: Grüne Andersrum wichtige Säule für Menschenrechte

Grüne erfreut über langjährige und erfolgreiche Arbeit

Wien (OTS) - „Die Grünen Andersrum gibt es jetzt seit über 20 Jahren, das gehört gefeiert, denn ihre Arbeit ist von großer Bedeutung sowohl für die österreichische LGBTI-Community, wie für die Grünen selbst. Unsere Forderung ‚Gleiche Rechte für gleiche Liebe‘ blieb all die Jahre über aktuell und die Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Bi*, Trans* und intergeschlechtlichen Menschen ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit“, sagt Ewa Dziedzic, Grüne LGBTI-Sprecherin und Bundessprecherin der Grünen Andersrum.

Von Anfang an stand für Grüne Andersrum fest, dass demokratie- und gesellschaftspolitische Veränderungen nur möglich sind, wenn die Sichtbarkeit von vielfältigen L(i)ebensweisen gegeben ist und als Bereicherung gesehen wird. „Grüne Andersrum haben Geschichte geschrieben, das lässt sich ohne Übertreibung feststellen. Im europäischen Vergleich sind wir die einzige LGBTI-Organisation einer Partei, die mit Mut, Kreativität und Humor einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat, die alten und vorurteilsbeladenen Bilder von Lesben, Schwulen, Bi*, Trans* und intergeschlechtlichen Menschen in weiten Bevölkerungskreisen zum Positiven zu verändern,“ stellt Ulrike Lunacek, Grüne Vizepräsidentin des EU-Parlaments und Vorsitzende der LGBTI-Intergroup fest und weiter: „Vieles hat sich in den vergangenen 20 Jahren für LGBTI-Menschen in Österreich und in Europa zum Besseren gewendet. Durch den Druck aus der EU und durch Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, sowie Höchsturteile des Verfassungsgerichtshofes in Österreich wurden wir rechtlich nach vorne katapultiert.“

„Gerade abseits der Städte, in den ländlichen Regionen, ist es besonders wichtig, uns öffentlich zu positionieren und laut und deutlich gegen Homo-, Lesben- und Transphobie aufzutreten. Wir sind Anlaufstelle, Beratungszentrum und auch bei Stammtischen anzutreffen“, fügt Thomas Lechleitner, ebenfalls Bundessprecher der Teilorganisation wie Landessprecher in Tirol hinzu.

„Gemeinsam haben wir Österreich zu einem lebenswerteren Land für die vielfältigen Lebensformen gemacht. Zu tun gibt es jedoch noch genug:

Unser Ziel ist es, dass Lesben, Schwule, Bi*, Trans* und intergeschlechtliche Personen in Freiheit und ohne Angst leben können“, sind sich die Grünen einig.

Zum 20+ Jubiläum der Grünen Andersrum findet morgen, Freitag 7.4., von 12-15 Uhr ein Festempfang im Parlament statt.

Das vielfältige Programm mit Ausstellung und Musik beginnt um 12.30 Uhr im Abgeordnetensprechzimmer.

Die MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen.

Festveranstaltung 20+ Jubiläum Grüne Andersrum



Datum: 7.4.2017, 12:00 - 15:00 Uhr



Ort:

Abgeordneten-Sprechzimmer

Dr. Karl Renner-Ring 1-3, 1010 Wien



