ORF SPORT + mit Tennis-Davis-Cup und vom Fußball-Erste-Liga-Spiel Austria Lustenau – Wattens

Ebenfalls am 7. April: Pressekonferenz von ÖFB und ORF zur Frauen-Fußball-EM 2017

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 7. April 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz von ÖFB und ORF zur Frauen-Fußball-EM 2017 um 9.00 Uhr, von der Tennis-Davis-Cup-Begegnung Weißrussland – Österreich um 9.45 Uhr und vom Fußball-Erste-Liga-Spiel SC Austria Lustenau – WSG Swarovski Wattens um 20.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 8.00 und 22.30 Uhr, das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Vom 16. Juli bis zum 6. August steht in den Niederlanden die Fußball-Europameisterschaft der Frauen auf dem Programm. Österreich trifft in der Gruppe C auf die Schweiz, Frankreich und Island. Der ORF wird 16 Spiele der Europameisterschaft live übertragen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz im ÖFB-Teamcamp in der Sportschule Lindabrunn informieren ÖFB und ORF am 7. April über das Fußball-Großereignis. Kathrin Zechner (ORF-Programmdirektorin), Veronika Dragon-Berger (Sendungsverantwortliche ORF SPORT +), Willi Ruttensteiner (ÖFB-Sportdirektor), Dominik Thalhammer (Teamchef Frauen-Nationalteam) und Viktoria Schnaderbeck (ÖFB-Kapitänin) stehen den Medienvertretern als Gesprächspartner zur Verfügung. Reporter ist Michael Roscher.

Nach einem Freilos in der 1. Runde der Europa/Afrika-Zone 1 spielt das österreichische Davis-Cup-Team von 7. bis 9. April in Minsk gegen Weißrussland. Gelingt der Mannschaft von Stefan Koubek ein Sieg, geht es von 15. bis 19. September in der Relegation zur Weltgruppe weiter. Mit von der Partie sind Gerald Melzer, Jürgen Melzer sowie die Doppel-Spezialisten Alexander Peya und Julian Knowle.

Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Clemens Trimmel.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ besuchte Daniel Pauger, der nach einem Snowboardunfall im Tischtennis eine neue Herausforderung gefunden hat und mittlerweile Heeressportler ist. „Ohne Grenzen“ begleitete den Tiroler bereits vor vier Jahren knapp nach seinem Unfall. Daniel Pauger ist auch zu Gast im Studio. Weitere Themen sind der Ski-Nachwuchs mit blinden und sehbehinderten Kindern und die Gehörlosen-Ski-WM.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung/

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

In der 27. Runde der Fußball-Ersten-Liga hat Austria Lustenau Swarovski Wattens zu Gast. Sieht man auf die Tabelle, dann gehen die Vorarlberger als Favorit in das Spiel. Die Tiroler tankten allerdings in der vergangenen Runde mit einem 5:0-Heimsieg gegen Liefering sehr viel Selbstvertrauen.

Kommentator ist Andreas Blum.

Details unter http://presse.ORF.at.

http://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178

(Stand vom 6. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

