Wien-Alsergrund: Wohnungseinbruch – Zwei Täter flüchtig

Wien (OTS) - Zwei vorerst unbekannte Personen sind am 8. Februar 2017 um 11.30 gewaltsam in eine Wohnung in der Währinger Straße eingebrochen und haben diverse Gegenstände gestohlen. Der Wohnungsmieter bemerkte beim nach Hause kommen den Einbruch und sah die mutmaßlichen Täter noch flüchten. Die Schadenssumme beträgt mehrere tausend Euro.

Es konnten Lichtbilder der tatverdächtigen Frau und des tatverdächtigen Mannes gesichert werden.

Sachdienliche Hinweise zur Identität der Verdächtigen, sowie zu ihrem Aufenthaltsort (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.

