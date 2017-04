Hisense wird offizieller Sponsor der FIFA Weltmeisterschaft(TM) 2018

Peking (ots/PRNewswire) - Am 6. April 2017 gab Hisense im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit FIFA seinen Status als offizieller Sponsor der FIFA Weltmeisterschaft 2018 bekannt und wird damit die erste chinesische Unterhaltungselektronikmarke überhaupt, die das Turnier sponsert.

Als offizieller Sponsor der FIFA Weltmeisterschaft wird Hisense verschiedene globale Marketing- und Werbeaktivitäten sowohl für den Konföderationen-Pokal 2017 als auch die FIFA Weltmeisterschaft 2018 durchführen, wodurch das Unternehmen über 200 Länder erreichen und die internationale Exponierung der Marke deutlich erhöhen wird. Hisense wird während der Veranstaltungen sein Logo bei den oben erwähnten FIFA Veranstaltungen einbringen sowie zahlreiche andere Rechte wahrnehmen können, darunter der Zugang zu Werbebannern in Stadien, On-Screen-Kredite und andere kreative Marketingmöglichkeiten auf und neben dem Spielfeld.

Der Präsident der Hisense Group, Herr Liu Hongxin, erachtet die FIFA Weltmeisterschaft als eine der wichtigsten Sportveranstaltungen der Welt, die nur mit den Olympischen Spielen vergleichbar ist. Für Hisense ist das Sponsoring dieses prestigeträchtigen Turniers nicht nur eine massive Marketingmöglichkeit für die Marke, sondern auch eine entscheidende, strategische Maßnahme für das gesamte Unternehmen. "Über die Jahre hinweg hat Hisense viel Erfahrung gesammelt und die Marke durch Sponsoring von Sportveranstaltungen gestärkt", sagt Liu Hongxin.

"Wir fühlen uns geehrt, mit der FIFA Weltmeisterschaft 2018 unsere größte Herausforderung bisher anzugehen, und glauben, dass die globale Wahrnehmung sowie der wirtschaftliche Wert von Hisense als internationale Marke zunehmen werden. Die Weltmeisterschaft vereint weltweit die höchste Stufe an Wettbewerb und Prestige im Fußball und ist somit die perfekte Plattform für uns, um ein Teil davon zu sein."

Zudem wird Hisense seine technischen Kompetenzen und Produkte während der gesamten FIFA Weltmeisterschaft 2018 anbieten sowie eine gemeinsame F&E-Initiative mit FIFA starten, um die Grenzen der Display-Technologie weiter zu verschieben.

FIFA Generalsekretärin, Fatma Samoura, sagte: "FIFA ist hocherfreut, Hisense an Bord als offizieller Sponsor der FIFA Weltmeisterschaft 2018 in Russland begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den Wettbewerb insbesondere in China zu bewerben, wo das Unternehmen Markführer im Bereich Unterhaltungselektronik ist und wo die Beliebtheit von Fußball stetig zunimmt." FIFA Präsident Gianni Infantino sendet ebenfalls seine Glückwünsche und gibt seiner Begeisterung für die Partnerschaft Ausdruck.

Ein großer Teil der internationalen Strategie von Hisense bestand darin, sich aktiv im Bereich Sportmarketing zu engagieren, um die Markenbekanntheit zu erhöhen. Über die Jahre hat Hisense große Sportveranstaltungen und Teams gesponsert wie UEFA Euro 2016, Nascar XFINITY Series, Joe Gibbs Racing, Australian Open sowie FC Schalke 04 in Deutschland. Durch diese Aktivitäten und in Kombination mit den innovativen hochwertigen Produkten von Hisense konnte die Marke ihren Status als weltweit drittgrößter Fernsehfabrikant1 auch 2017 beibehalten.

1Gemäss globalen Umsatzdaten verkaufter TV-Einheiten 2016 erhoben durch IHS Markit

