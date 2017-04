Mit dem von GLEIF eingeführten Konzept der "Registrierungsstelle" können Firmen ihren Kunden den Zugang zum Netzwerk von Legal-Entity-Identifier-Vergabestellen erleichtern

Base, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das Fehlen eines Legal Entity Identifier (LEI) (bei einer Firma oder deren Kunden) bewirkt, dass die Firma die ab Januar 2018 in Kraft tretenden Meldeanforderungen gemäß MiFIR nicht einhalten kann

Die Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), die für die Sicherstellung der operativen Integrität des Global Legal Entity Identifier (LEI) Systems verantwortliche Stelle, appelliert an alle Marktteilnehmer, die die in Kürze in Kraft tretende überarbeitete Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Markets in Financial Instruments Directive II, kurz MiFID II) und die begleitende Verordnung (Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR) der Europäischen Union (EU) erfüllen müssen, so bald wie möglich einen LEI zu beantragen. Das Fehlen eines LEI (bei einer Firma oder deren Kunden) bewirkt, dass die Firma die am 3. Januar 2018 in der EU in Kraft tretenden Meldeanforderungen nicht einhalten kann. Um die Vergabe von LEIs weiter zu straffen, hat GLEIF das Konzept der "Registrierungsstelle" eingeführt, mit dem Unternehmen ihre Kunden beim Zugriff auf das Netzwerk von LEI-Vergabeorganisationen unterstützen können.

Die MiFID II und die MiFIR, die sich auf Handelsplätze, Investmentfirmen und Intermediäre beziehen, treten zum 3. Januar 2018 in Kraft. Die durch die MiFID II/MiFIR umgesetzten Rechtsakte schreiben vor, dass eine erhebliche Anzahl von Marktakteuren, für die derzeit keine entsprechende Verpflichtung besteht, künftig über einen LEI verfügen muss. Im Hinblick auf Transaktionsmeldungen im Rahmen der MiFIR hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) dargelegt, dass Investmentfirmen LEIs von ihren Kunden einholen sollten, bevor sie Dienste erbringen, die Meldepflichten hinsichtlich im Auftrag dieser Kunden ausgeführter Transaktionen auslösen.

Das von GLEIF eingeführte Konzept der Registrierungsstelle hilft Investmentfirmen und ihren Kunden bei der Einhaltung von Meldevorschriften im Allgemeinen. Die Rolle der Registrierungsstelle im Global LEI System ist direkt mit der LEI-Vergabestelle verbunden. LEI-Vergabestellen - auch "Local Operating Units" genannt - bieten Dienstleistungen wie Registrierung, Verlängerung und weitere Dienste an und sind erster Ansprechpartner für Rechtsträger, die einen LEI beantragen möchten.

Die Registrierungsstelle kann sich für eine Zusammenarbeit mit einer oder mehreren LEI-Vergabestellen entschließen, um die Erfüllung der Anforderungen ihrer Kunden an LEI-Dienstleistungen zu gewährleisten. Mögliche Leistungen, die von einer Registrierungsstelle erbracht werden, umfassen unter anderem:

Die Veröffentlichung von Informationen auf ihrer Website, um einen Rechtsträger bei der Beantragung eines LEIs bei einer LEI-Vergabestelle zu unterstützen.

Die Verwaltung von Mitteilungen an den Rechtsträger.

Die Erfassung und Übermittlung der Informationen an die LEI-Vergabestellen, die für die Überprüfung der Existenz des Rechtsträgers, der einen LEI beantragt, erforderlich sind.

Detaillierte Informationen über Registrierungsstellen und zum Prozess der Registrierung für einen LEI sind der GLEIF-Website unter http://www.gleif.org zu entnehmen.

Stephan Wolf, GLEIF CEO, äußerst sich wie folgt dazu: "Wir bitten die betroffenen Marktteilnehmer dringend, so bald wie möglich einen LEI zu beantragen. Die LEI-Vergabestellen stehen bereit, Rechtsträger bei der Beantragung eines LEIs zu unterstützen und mit Firmen zusammenzuarbeiten, die an einer Tätigkeit als Registrierungsstelle interessiert sind. Allerdings können wir nicht garantieren, dass LEIs rechtzeitig vor Inkrafttreten von MiFID II/MiFIR ausgegeben werden können, wenn die Registrierung erst im vierten Quartal 2017 erfolgt."

Stephan Wolf weiter: "Die ESMA hat GLEIF gegenüber bestätigt, dass es gemäß der MiFIR erforderlich ist, dass Investmentfirmen stets über einen ordnungsgemäß verlängerten LEI verfügen. Dies bedeutet, dass die Referenzdaten, also die öffentlich zugänglichen Informationen über Rechtsträger, die über einen LEI identifizierbar sind, jährlich von der verwaltenden LEI-Vergabestelle erneut anhand einer Drittquelle validiert werden. Eine Investmentfirma sollte deshalb sicherstellen, dass ihr LEI bis zu dem Termin, der in ihrem LEI-Eintrag angegeben ist, verlängert ist."

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der englischen Originalfassung.

