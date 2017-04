WordCamp Vienna 2017

Die WordPress Konferenz in Wien

Die WordPress Konferenz findet am 22. und 23. April 2017 in Wien

statt. Angesprochen werden vom Blogger, Anwender, Organisationen,

Firmen, Webdesigner bis zum Developer alle, die auf das

Contentmanagementsystem WordPress setzen. Es gibt am ersten Tag drei

Konferenz-Tracks mit mehr als 20 Vorträgen (davon 6 auf Deutsch)

und am Abend Party in der Stiegl Ambulanz. Am zweiten Tag, dem

“Contributors Day”, mehrere gratis Workshops und Arbeitsgruppen.

Ticketpreis: 25 €.



Tickets für diese Veranstaltung:

https://2017.vienna.wordcamp.org/tickets/



Datum: 22.4.2017, 09:00 - 22:00 Uhr



Ort:

UNI Campus im Alten AKH, 1090 Wien Hörsaalzentrum C1 und C2

und Aula

Spitalgasse 2, 1090 Wien



Url: https://2017.vienna.WordCamp.org



Rückfragen & Kontakt:

Martin Mucha, +436647611990, mm @ martinmucha.at