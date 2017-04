meinbezirk.at baut Reichweite erneut aus*

21,8 Prozent* für das RMA Online-Portal in der ÖWA Plus

Wien (OTS) - meinbezirk.at, das regionale Online-Portal der Regionalmedien Austria (RMA), legt weiterhin an Reichweite zu: Die aktuelle ÖWA Plus weist dem Einzelangebot meinbezirk.at eine nationale Reichweite von 21,8 Prozent* aus – das ist ein Plus im Vergleich zum 4. Quartal des Vorjahres von 2,1 Prozentpunkten*.

Für die RMA-Vorstände Georg Doppelhofer und Gerhard Fontan ist der Reichweitenzuwachs eine Bestätigung dafür, dass die RMA mit ihrem digitalen Angebot die Bedürfnisse der User trifft: „Aktuell konsumieren 1,37 Millionen Menschen* unsere lokalen Nachrichten im Web. Wir fokussieren uns wie in den Print-Produkten auch auf meinbezirk.at auf die Berichterstattung aus den jeweiligen Regionen und erreichen mit diesem Erfolgsrezept aktuell jede und jeden fünften Internetnutzer* in Österreich.”

*Quelle: ÖWA Plus 4. Q. 2016, Reichweite in % und Unique User in Projektion für meinbezirk.at für einen ø Monat (Internetnutzer 14plus in Ö). Vergleiche beziehen sich auf ÖWA Plus 4. Q. 2015, 19,7 % Reichweite (Unique User) für meinbezirk.at für einen ø Monat (Internetnutzer 14plus in Ö). Die angeführten Mediadaten unterliegen einer Schwankungsbreite.

RMA – Regionalmedien Austria AG:

Die RMA AG steht österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen und vereint unter ihrem Dach insgesamt 127 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, meine WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie acht Zeitungen der Kärntner Regionalmedien und den Grazer. Im digitalen Bereich bieten die Portale meinbezirk.at und grazer.at lokale und regionale Inhalte. Ergänzend dazu stellt die RMA mit der Mini Med Veranstaltungsreihe, dem Magazin Hausarzt und gesund.at umfangreiche Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

