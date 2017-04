Robert Varga leitet Produktmanagement der APA-Gruppe

APA mit neuem Chief Product Officer

Wien (OTS) - Robert Varga (40), der bisherige Leiter des Produktmanagements der APA-Redaktion, übernimmt die Position des Chief Product Officer für die gesamte APA-Gruppe. Der studierte Kommunikationswissenschafter gehört damit der erweiterten Geschäftsleitung an und wird das zentrale Produktmanagement der APA und ihrer Tochterunternehmen leiten.

Clemens Pig, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Karin Thiller, Geschäftsführerin der APA, zeigen sich erfreut über die Neubesetzung: „Die Ausrichtung der zahlreichen APA-Produkte und -Lösungen entlang von userzentrierten ‚Customer Journeys‘ steht weit oben auf unserer Strategieagenda. Mit Robert Varga konnten wir dafür einen erfahrenen und erfolgreichen Produktmanager gewinnen, der schon bisher den Aufbau von produktbezogenen Prozessen in der APA-Redaktion maßgeblich vorangetrieben und weiterentwickelt hat.“

In seiner neuen Funktion wird Varga die Steuerung der Produktentwicklung und -konsolidierung in der gesamten APA-Gruppe verantworten und Themen wie Kennzahlen-Management, Vernetzung und Qualifizierung der Produktmanager sowie die Entwicklung Unit-übergreifender Produkte und Services vorantreiben. Zusätzlich wird er als zentrale Schnittstelle zwischen dem neustrukturierten Verkauf und dem Produktmanagement der APA fungieren, um die Produktentwicklung durch direktes Marktfeedback zu optimieren.

Robert Varga begann seine Laufbahn bei der APA vor zwölf Jahren, zunächst als Produktmanager bei APA-MultiMedia. 2008 avancierte er zum Leiter des Produktmanagements der APA-Redaktion. Seit 2007 engagiert sich der gebürtige Steirer zudem als Lektor an der FH Wien im Bereich Journalismus und Medienmanagement. Vor seiner Zeit in der APA war Varga als Selbstständiger in der Software-Branche im Bereich Consulting tätig und arbeitete freiberuflich als Kursleiter und Trainer. Robert Varga ist verheiratet und hat drei Töchter. In der Leitung des redaktionellen Produktmanagements folgt ihm Julia Matousek nach.

