Paul Schneidhofer ist Chief Sales Officer der APA

Wien (OTS) - Die APA – Austria Presse Agentur bündelt ihre Vertriebsaktivitäten und bestellt den bisherigen Verkaufsleiter Paul Schneidhofer (44) zum Chief Sales Officer. Der studierte Betriebswirt leitet ab sofort die ausgeweitete Verkaufseinheit der gesamten APA-Gruppe und wurde in die erweiterte Geschäftsleitung berufen.

Die neue Vertriebsunit fasst die Expertise des bisherigen zentralen Verkaufsteams mit jener der APA-Tochterunternehmen aus den Bereichen Nachrichtenagentur, Bildagentur, Informationsmanagement und Informationstechnologie zusammen. Die integrierte Struktur stellt ein umfassendes Know-how zu den komplexer werdenden Marktanforderungen für Medien und Kommunikation sicher. Damit sollen Kundenbedürfnisse rasch und treffsicher erkannt und APA-Innovationslösungen mit deutlich verringerter „time-to-market“ zum Einsatz kommen.

Ein in fünf Bereichen (Sales Markets) spezialisiertes Team („Industry & Finance“, „Tourism, PR & Consulting“, „Infrastructure“, „Media“ und „Politics & Organisations“) bietet maßgeschneiderte Lösungen für alle relevanten Märkte der APA-Gruppe. Komplettiert wird der Verkauf durch den neu geschaffenen „Sales Desk“.

„Neben hochwertigen Produkten und hoher Servicequalität zählt eine auf Fairness und gegenseitiges Vertrauen zentrierte Kundenbeziehung zu den großen Stärken des APA-Verkaufs. Deshalb freut es uns besonders, den erfahrenen Vertriebsexperten Paul Schneidhofer weiterhin an der Spitze des qualifizierten Sales-Teams zu wissen“, sagen Clemens Pig, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Karin Thiller, Geschäftsführerin der APA – Austria Presse Agentur.

Schneidhofer begleitet die APA seit 2003. In den ersten beiden Jahren war der geborene Wiener als Sales Executive tätig, stieg 2005 zunächst zum Key Account Manager auf und übernahm 2008 die Leitung des Bereichs Wirtschaft innerhalb des zentralen Verkaufs der APA. 2010 wurde Schneidhofer zum Leiter der Abteilung Marketing & Verkauf berufen. Davor war er im EDV-Consulting-Bereich als Head of Corporate Business tätig und sammelte an der Wiener Börse im Bereich Research und Development berufliche Erfahrung. Paul Schneidhofer ist verheiratet und Vater dreier Kinder.

