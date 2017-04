Wochenend-Tipp: Gartentage in den Blumengärten Hirschstetten

Wiener Kleingarten-Messe von 7. bis 9. April im Rahmen der Gartentage

Wien (OTS) - Die Blumengärten Hirschstetten setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Themengärten zusammen und die Besucherinnen und Besucher können sich hier in andere (Pflanzen-)Welten entführen lassen – vom Mexikanischen, über den Indischen und Englischen Garten bis hin zum Urzeit-Garten und dem Donaustädter Weinhügel: „In den letzten Jahren wurde die Anlage der Wiener Stadtgärtner laufend um neue Themengärten zu unterschiedlichen Bereichen der Gartenkultur und des Naturschutzes erweitert, sodass es heute vieles zu bestaunen und zu erforschen gibt“, so Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke.

Tolles Rahmenprogramm

Wie immer bieten die Wiener Stadtgärtner auch bei den Gartentagen ein umfassendes Rahmenprogramm. Expertinnen und Experten stehen allen Interessierten mit Tipps, Tricks und Infos zur Gestaltung kleiner Gartenparadiese Rede und Antwort. Erwachsene BesucherInnen topfen Sommerblumen ein und die kleinen BesucherInnen bemalen Keramik-Glückseulen basteln und Sandbilder. Fürs leibliche Wohl sorgen beliebte saisonale Schmankerln.

Themengarten-Kategorie: „Kleine Gärten“

Der Wunsch nach dem eigenen Grün vor der Haustüre ist für viele BesucherInnen von großer Bedeutung. Der zur Verfügung stehende Raum ist jedoch meist begrenzt. Die Gestaltung einer kleinen Grünfläche – wie Maisonetten oder Dachterrassen – kann zu einer echten Herausforderung werden. Es verwundert daher nicht, dass sich der Themengarten „Kleine Gärten“ in kürzester Zeit zum absoluten BesucherInnen-Magnet in den Blumengärten Hirschstetten entwickelt hat. Der Themengarten bietet vielfach Inspiration zur Gestaltung, Interessierte können sich anhand von acht kleinen Musterschaugärten Ideen und Anregungen für die individuelle Gestaltung des eigenen kleinen Grüns in Mitten der Großstadt holen.

Beratung Pflanzenschutz – "Gesunde Pflanzen machen Freude"

Dass dabei nicht immer die chemische Keule zum Einsatz kommen muss, erklären die Expertinnen und Experten vom Amtlichen Pflanzenschutzdienst der Wiener Stadtgärten vor Ort. Die PflanzenschutzexpertInnen beraten nach den Grundsätzen der integrierten und umweltschonenden Gartenbewirtschaftung. Sie geben Auskünfte über die Ansprüche der Pflanzen, das richtige Düngen und den Pflanzenschutz. BesucherInnen können gerne auch Ihre pflanzlichen Patienten zum „Pflanzendoktor“ mitbringen.

13. Wiener Kleingarten-Messe in den Blumengärten Hirschstetten

Im Rahmen der Wiener Kleingarten Messe präsentieren sich die führenden Anbieter der Branche. Von der individuellen Gartengestaltung, energiesparender Maßnahmen, Sicherheitstechnik oder Naturbiotop bis zum Schwerpunktthema Gartengestaltung und Gartenausstattung findet sich alles, was nicht nur das Herz der Kleingärtnerinnen und Kleingärtner höher schlagen lässt.

Programm im Überblick

o 13. Wiener Kleingarten-Messe

o Beratung "Kleine Gärten"

o Beratung Pflanzenschutz

o Zoo Hirschstetten im Freigelände und im Palmenhaus

o Insektenspielplatz im Freigelände

o Der Irrgarten, mit einer Weglänge von fast einem Kilometer und Vogellehrpfad

o Gastro

o Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

o Bitte berücksichtigen Sie das Hundeverbot in den Blumengärten Hirschstetten

Veranstaltungsdetails

o Termin: 7. bis 9. April 2017

o Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

o Kleingarten-Messe: Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

o Ort: Blumengärten Hirschstetten, 22., Quadenstrasse 15

o Südeingang, 22., Quadenstraße 15

o Nordeingang, 22., Oberfeldgasse gegenüber ONr 41

o Westeingang, 22., Spargelfeldstraße gegenüber Parkplatz

o Anfahrt: Straßenbahnlinie 26 bis Station Spargelfeldstraße, ab U1-Station Kagraner Platz bzw. ab U2-Station Hausfeldstraße

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Thon

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Wiener Stadtgärten (MA 42)

Telefon: 01 4000-42352

Mobil: 0676 8118 42352

E-Mail: gabriele.thon @ wien.gv.at

www.park.wien.at