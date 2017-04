Erinnerung: ASFINAG-PK mit Bundesminister Leichtfried „Investitionen in die steirischen Autobahnen und Schnellstraßen“

Graz (OTS) - Knapp 230 Millionen Euro investiert die ASFINAG im Jahr 2017 in die steirischen Autobahnen und Schnellstraßen. Wichtige Erhaltungsmaßnahmen und große Ausbauten stehen an oder sind bereits im Laufen. Auch das Land Steiermark sorgt mit mehr als 80 Millionen Euro für einen Investitionsschub in Sachen Infrastruktur.

Die Details der wesentlichsten Projekte 2017 möchten wir Ihnen im Rahmen eines Pressegesprächs präsentieren.

Wann: 7. April, 11 Uhr

Wo: Medienzentrum des Landes, Hofgasse 16, 8010 Graz



Gesprächspartner:

Mag. Jörg Leichtfried, Bundesminister für Verkehr, Innovation & Technologie

Anton Lang, Verkehrslandesrat Steiermark

DI Alois Schedl, Vorstand der ASFINAG

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Walter Mocnik

Pressesprecher Steiermark und Kärnten

Tel.: +43 (0) 664 60108-13827

walter.mocnik @ asfinag.at

www.asfinag.at