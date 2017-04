Neuerscheinung: „Einfach Marktforschung“ – der Praxisratgeber

Das neue Buch Praxisratgeber aus dem Echomedia Buchverlag beantwortet die 77 wichtigsten Fragen rund um das Thema Marktforschung

Wien (OTS) - Der erste österreichische Praxisratgeber zum Thema Marktforschung ist erschienen: „Einfach Marktforschung – 77 Antworten“ ist ein Survival-Guide für alle die Marktforschung in ihrer täglichen Arbeit brauchen und für jene, die einfach mehr erfahren wollen. Herbert Kling, Geschäftsführer von meinungsraum.at: „ Ganz bewusst haben wir es so wenig wissenschaftlich wie möglich gehalten und uns wirklich darauf fokussiert, was Praktiker bei ihrer täglichen Arbeit brauchen ohne dabei großen theoretischen Ballast durchstöbern zu müssen. "

„Einfach Marktforschung“ ist die neueste Ausgabe der ÖMG-Buchreihe, die seit 2004 jährlich durch Initiative von Vizepräsidentin Gabriele Stanek erscheint. Gabriele Stanek, Vizepräsidentin der Österreichischen Marketing-Gesellschaft und Initiatorin der ÖMG-Buchserie: „ Das Buch folgt dem Anspruch aller bisher in der ÖMG-Buchreihe erschienen Werke: komplexe Inhalte auf überraschende, klare, manchmal experimentelle oder unterhaltsame Weise zu vermitteln. “ Die Zielgruppe für den Guide ist breit: Gerade heute ist die Marktforschung eines der wichtigsten Werkzeuge des Marketings und der Unternehmensplanung. „ Obwohl sie uns tagtäglich in den unterschiedlichsten Ausprägungen begegnet, gibt es noch immer unzählige Missverständnisse darüber, wie diese funktioniert und welche Probleme sich mittels Marktforschung wirklich lösen lassen “, so Kling.

Die Autoren, Marktforscher mit jahrzehntelanger Erfahrung, geben Praxistipps, liefern Checklisten und zeigen die größten Fehler bei der Planung von Umfragen auf. Felix Josef, Geschäftsführer von triconsult: „ Zudem wollten wir auch einen Ausblick geben, welche neuen Möglichkeiten sich in der Marktforschung durch moderne Technologien und Big Data auftun und wohin die Marktforschung in den nächsten Jahren steuern wird .“ Zudem stellen sich die Autoren auch den unbequemen Themen der modernen politischen Marktforschung und beantworten Fragen wie: „Warum versagt die Marktforschung bei Wahlprognosen und Volksentscheiden wie der Bundespräsidentenwahl oder dem Brexit?“ An Beispielen wird aufgezeigt, wo die Grenzen der Marktforschung liegen und wo die Weissagung beginnt.

„Einfach Marktforschung – 77 Antworten“

Ca. 200 Seiten, gebunden, Echomedia Buchverlag

im gut sortierten Buchhandel erhältlich, Preis: € 19,80

ISBN: 978-3-903113-15-2

Über die Autoren:

Herbert Kling, ist seit 1994 in der Marktforschung tätig. Nach Engagements bei Nielsen, Gallup und Marketagent.com folgte 2007 mit Gründung des Institutes meinungsraum.at der Schritt in die Selbstständigkeit. Den Schatz, den das Internet und die Digitalisierung bieten, zu heben, ist der berufliche Schwerpunkt von Herbert Kling. Die Entwicklung neuer Untersuchungsmethoden sowie Innovationen bei bereits bestehenden Verfahren zeichnen seine Tätigkeit aus. meinungsraum.at wurde dafür mit zahlreichen Preisen und Nominierungen ausgezeichnet.

Felix Josef, ist seit 1981 Geschäftsführer von Triconsult. Die Lust an neuen Verfahren und Methoden sowie die Möglichkeit des Internets und die Chancen der mobilen Nutzung, Messen und Big Data sind seine Schwerpunkte. Sein Wissen vermittelt er u.a. im Rahmen von Lehraufträgen.

