25 Jahre Toys"R"Us in Österreich

Toys"R"Us lädt mit dem Frühjahrsstart zum großen Aktionsprogramm ein

Haid (ots) - Anlässlich des Jubiläumsjahres veranstaltet der Spielwarenhändler Toys"R"Us 2017 zahlreiche Events und Highlight-Aktionen* zum Mitmachen. Ab April laden die Märkte Groß wie Klein zu jeder Menge Spielspaß ein. Eine Microsite zum Thema "Geburtstag" sowie attraktive Gewinnspiele runden das Programm ab.

Unter dem Motto "25 Jahre Freude schenken" feiert Toys"R"Us 2017 in Österreich sein rundes Unternehmensjubiläum. Das ganze Jahr über veranstaltet der Spielwarenhändler Events und Highlight-Aktionen zum Mitmachen. Mit dem Frühjahresstart geht das Geburtstagsprogramm in die Offensive und lädt Groß wie Klein zu jeder Menge Spielspaß und zahlreichen attraktiven Gewinnspielen ein.

"Direkt im April wartet auf unsere Kunden eine Vielzahl an Highlights in den Märkten. In Kooperation mit Claire's können sich Mädchen bei uns nach eigenen Wünschen stylen lassen. Beim CARS Kreativwettbewerb sind Kinder aufgerufen, ihren individuellen Entwurf des Lightning McQueen zu gestalten. Die zehn schönsten Kreativentwürfe werden per Airbrush-Verfahren detailgetreu als Modell umgesetzt und den Gewinnern überreicht", berichtet Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerin bei Toys"R"Us Central Europe.

Auch bereits im April startet die Bewerbungsphase für den beliebten Toys"R"Us Super Toy Run. Bis Ende September können sich Kinder per Teilnahmekarte die Chance auf den Traumpreis sichern: in drei Minuten durch eine Toys"R"Us Filiale laufen, so viele Spielsachen einsammeln wie möglich und die Ausbeute kostenfrei mit nachhause nehmen.

Ein besonderes Highlight in der ersten Jahreshälfte des Toys"R"Us Jubiläumsprogramms ist die Feier des Kindertages am 3. Juni mit vielen Spielen und Gewinnen. Mit der Super Memo Tour macht Toys"R"Us 2017 auch in Wien Station.

Informationen rund um das Jubiläum und die Aktionen sind unter www.toysrus.at auf einer speziell zum Aktionsjahr eingerichteten Microsite zu finden. Als Geburtstags-Experte bietet Toys"R"Us hier auch Tipps und Services, wie die eigene Geburtstagsfeier mit Sicherheit ein großer Erfolg wird.

"Mit unseren Events, Aktionen und Geburtstagsangeboten möchten wir uns bei unseren kleinen und großen Kunden für 25 Jahre Vertrauen, Treue und Spaß am Spielen bedanken. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam Freude zu schenken", so Marie-Charlotte von Heyking. "Und natürlich sind auch für die zweite Jahreshälfte noch viele weitere Events und Überraschungen geplant."

Vorbeischauen und mitmachen lohnen sich auf jeden Fall - beim Jubiläumsprogramm von Toys"R"Us 2017. Auch in der Schweiz feiert Toys"R"Us mit zahlreichen Events und Aktionen das mittlerweile 25-jährige Unternehmensbestehen. In Deutschland wird bereits der 30. Geburtstag gefeiert.

Programmübersicht und Termine 06.04. - 15.04.2017: CARS Kreativwettbewerb noch bis 29.04.2017: Claire's Styling-Tage Juni/Juli: Toys"R"Us unterwegs mit der Super Memo Tour 03.06.2017: Kindertag noch bis 30.09.2017: Super Toy Run (Teilnahmefrist)

* Die an den jeweiligen Events und Aktionen teilnehmenden Märkte werden im Vorfeld bekannt gegeben. Informationen sind vor Aktionsbeginn unter www.toysrus.at erhältlich.

Über TOYS"R"US

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.at.

