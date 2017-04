NEXCOMs umfassende Speicherlösung für den Industriebedarf sichert Daten mit Leichtigkeit

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - NEXCOM iNAS 330 ist eine umfassende Speicherlösung für den Industriebedarf, die die Verwaltung von Datenspeichern in gefährdeten Umgebungen vereinfacht. Der iNAS 330 ist mit dem grafischen Webtop-Betriebssystem Atlas ausgestattet und vereint eine industrielle Robustheit und verbraucherorientierte Verwendbarkeit in einem benutzerfreundlichen netzgebundenen Speichersystem (NAS). Der iNAS 330 bietet eine Ausfallsicherheit, Integrität und Verwaltbarkeit von Daten und verringert die Komplexität der NAS-Verwaltung und Überwachung der Betriebsvorgänge. Dies hilft, Daten in Produktions- und Industriebranchen wie dem Verkehr- und Energiesektor zu sichern.

"Eine komplizierte Benutzeroberfläche kann IT-Administratoren und v. a. Außendiensttechniker ohne IT-Wissen frustrieren, was die NAS-Verwaltung zu einer beschwerlichen Aufgabe macht. Damit Nutzer mit unterschiedlichen IT-Vorkenntnissen ihre Aufgaben schneller erledigen können, ist der Atlas mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zur intuitiven Bedienbarkeit ausgestattet. Nutzer können davon ausgehen, dass sie NAS-Systeme leicht integrieren, verwalten und überwachen können und somit die Datenerfassung bei Bohrinseln, öffentlichen Verkehrsnetzen und Industrieanlagen sicherstellen können", erklärt Hadwin Liu, Chief Architect der NEXCOM Network & Communication Solutions Business Group.

Der iNAS 330 ist eine robuste Speicherlösung für Industrien mit hohem Datenvolumen. Er unterstützt die Volume-Verwaltung und bietet bequeme Suchfunktionen für Dateien und Ordner. Um die Datenverfügbarkeit zu gewährleisten, hat die Lösung eine hohe Fehlertoleranz mit der Unterstützung von RAID 5 Datenredundanz und ermöglicht die Datenwiederherstellung im Falle eines Festplattenproblems. Um einen Datenverlust während der Übertragung zu verhindern, kann eine Verbindungsausfallsicherung den unterbrechungsfreien Datentransfer aufrechterhalten und gleichzeitig den Netzdurchsatz mit der Einrichtung der Link Aggregation verdoppeln. Bei vertraulichen Daten kann iNAS 330 die Datensicherheit erhöhen, indem es den Datenverkehr verschlüsselt und die Identität der Remote-Nutzer via SSL-Zertifikate überprüft.

All diese Einstellungen sind in Atlas möglich - einem benutzerfreundlichen Webtop-Betriebssystem, das mit einer GUI leicht zu handhaben ist. Zur Vereinfachung allgemeiner administrativer IT-Aufgaben können alle Systemeinstellungen in einem Navigationsmenü konfiguriert werden. Dies ermöglicht eine schnelle Einrichtung, Änderung und Wiederherstellung des Systems. Gleichzeitig können unerwünschte Änderungen vermieden werden, indem lediglich autorisierte Nutzer Zugang erhalten. Des Weiteren dient ein eigens dafür vorgesehener Management-Port dazu, verdächtige Verwaltungsbefehle zu blockieren, um den Datenserver vor Schäden von unbefugten Dritten zu schützen.

Um schnellen Zugang zu Anwendungen und Systeminformationen zu erhalten, können Nutzer über Desktop-Verknüpfungen und Dashboard-Widgets den Status des Systems und Zustand des Volumes, den Datendurchsatz und die Netzverbindungen sowie Systemereignisse visualisieren und überwachen. Obwohl Anwendungsfenster in einem Internetbrowser eingebettet sind, kann ihre Größe und die Position der Widgets verändert werden. So werden Nutzern der Systemstatus und die Betriebsvorgänge auf einen Blick präsentiert.

Das mit der Schutzklasse IP54 bewertete iNAS 330 kann Schwingungen und Schläge, extreme Temperaturen von -40° bis +70° Celsius aushalten und ist wasser- und staubabweisend. Es ist EN 61373 und EN 50155 konform und eignet sich für Eisenbahn-Anwendungen.

Hauptfunktionen

Vorinstalliertes Atlas-Betriebssystem mit GUI

Unterstützung für RAID 1/5 und JBOD

Datenverfügbarkeit mit Verbindungsausfallsicherheit

SSL-Sicherheit und Zugriffskontrolle

Verbesserte Einhaltung von EN50155, EN61373 und IP54 und erweiterter Temperaturbereich

Über NEXCOM: NEXCOM wurde 1992 gegründet und bündelt seine Kompetenz in sechs Geschäftsfeldern: IoT-Automatisierungslösungen, intelligente digitale Sicherheit, Internet der Dinge, interaktive Plattform & Dienste, Mobile-Computing-Lösungen sowie Netzwerk- und Kommunikationslösungen. NEXCOM betreut seine Kunden auf der ganzen Welt über seine Niederlassungen in fünf wichtigen Industrieländern. Im Rahmen des IoT-Megatrends erweitert NEXCOM sein Angebot mit Lösungen für Anwendungen der Zukunft, einschließlich IoT, Roboter, vernetzte Autos, Industrie 4.0 und industrielle Sicherheit. Nähere Informationen unter www.nexcom.com.

Rückfragen & Kontakt:

Liyin Lin

Marketing Director

E-Mail: liyinlin @ nexcom.com.tw

Tel.: +886 2 8226 7786 Durchwahl 2110