EU-Datenschutz-Reform: Lindecampus Business Breakfast am 11.05.2017 zeigt, welche Schritte jetzt zu setzen sind

Neue Anforderungen und verstärkte Sanktionen für Unternehmen

Wien (OTS) - Die EU-Datenschutz-Grundverordnung tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft und ist mit sofortiger Wirkung gültig. Damit kommen auf Unternehmen weitreichende Veränderungen zu, deren Missachtung teure Konsequenzen nach sich ziehen können.

Neben einer Verpflichtung zur unternehmensinternen Führung eines Datenschutzverzeichnisses (Dokumentation) kommt es u.a. auch zu einem Änderungsbedarf bei Personaldaten in der IT und einem erweiterten Transparenzgebot im ArbeitnehmerInnendatenschutz. Einen wesentlichen Bestandteil der Reform betrifft die Frage, inwieweit Unternehmen unzulässig erworbene Daten weiter verwerten dürfen und mit welchen Sanktionen letztendlich durch die Datenschutzbehörde zu rechnen ist.

Wie Unternehmen ihren konkreten Handlungsbedarf erkennen und sich rechtzeitig auf die künftigen Herausforderungen vorbereiten können, erläutert das ReferentInnenteam des vom Lindecampus organisierten Business Breakfast "EU-Datenschutz-Reform: 12 Schritte zur Umsetzung" am 11. Mai 2017. Neben den neuen Grundprinzipien liegt der Fokus auf der Implementierung der geänderten Prozesse in der Praxis. Die ReferentInnen sind ExpertInnen aus den Bereichen IT-, Arbeits- und Datenschutzrecht und garantieren den unmittelbaren Praxisbezug.

Business Breakfast "EU-Datenschutz-Reform"



Das Referenten-Team:



- RA Dr. Lukas Feiler, SSCP, CIPP/E, Baker McKenzie

- Mag. Judith Morgenstern, MOSATI Rechtsanwälte

- Mag. Stefanie Pitsch, Datenschutzbehörde



Anmeldungen und weitere Informationen unter: www.lindecampus.at



Datum: 11.5.2017, 08:30 - 11:30 Uhr



Ort:

Management Club

Kärntner Straße 8, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Linde Verlag Ges.m.b.H.

Monika Mittermaier

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43-1-24630-49

monika.mittermaier @ lindeverlag.at

http://www.lindeverlag.at/