VHS Wien: Netzwerk Zivilgesellschaft mit 45 Initiativen gegründet

Neue Vernetzungsplattform für ehrenamtliche Initiativen

Wien (OTS) - Über 45 zivilgesellschaftliche Initiativen mit ca. 70 AktivistInnen haben sich am 28. März in der VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße) an der Gründung des Netzwerks Zivilgesellschaft beteiligt. Die neue Vernetzungsplattform wurde von der Akademie der Zivilgesellschaft der Wiener Volkshochschulen ins Leben gerufen. Ziel ist es, freiwilliges Engagement in Wien besser sichtbar zu machen und eine Plattform zur gegenseitigen Unterstützung, Zusammenarbeit und zum Wissensaustausch zu etablieren. TeilnehmerInnen haben die Möglichkeit, sich nach dem Prinzip „Ich suche – Ich brauche“ gegenseitig zu unterstützen, indem sie Wissen, Ressourcen, Räumlichkeiten teilen, gemeinsame Veranstaltungen organisieren und vieles mehr.

„Die Akademie der Zivilgesellschaft unterstützt mit der neuen Vernetzungsplattform alle ehrenamtlichen Initiativen und Projekte, die einen Beitrag zum guten Zusammenleben in Wien leisten“, betont Brigitte Pabst, Direktorin der Akademie der Zivilgesellschaft. „Mit dem Netzwerk Zivilgesellschaft verfolgen wir das Ziel, die Wiener Zivilgesellschaft nachhaltig zu stärken und neue Impulse für Wien zu setzen“, so Pabst. Das nächste Treffen des Netzwerks Zivilgesellschaft findet am 9. Mai, 17 Uhr, im Dachsaal der VHS Wiener Urania statt.

Die Akademie der Zivilgesellschaft

Das „Netzwerk Zivilgesellschaft“ ist ein Projekt der Akademie der Zivilgesellschaft der Wiener Volkshochschulen. Es ist der erste Gründungsservice für Freiwilligenprojekte. Während eines zertifizierten Semester-Lehrgangs können engagierte Ehrenamtliche und solche, die es werden wollen, wichtige Fertigkeiten erlernen, um ihre Projektideen professionell umzusetzen. Zudem kann mit Begleitung der Akademie auch gleich der Projektstart durchgeführt werden. Die Akademie der Zivilgesellschaft vereint dabei die Vermittlung von Projektmanagement, Teambildung und Vernetzung mit Starthilfe für ehrenamtliche Initiativen.

Alle Informationen zum Netzwerk Zivilgesellschaft unter www.zivilgesellschaft.wien/netzwerk bzw. zivilgesellschaft @ vhs.at.(Schluss)

