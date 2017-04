Innovation: Palmölfreie Gesichtsreinigung aus Österreich

Mautern a.d. Donau (OTS) -

Palmöl und dessen Derivate sind weit verbreitet. Großteils wird das gewonnene Palmöl in Lebensmitteln und Kosmetik eingesetzt. Die intensive und breite Verwendung des Rohstoffes bringt jedoch ökologische und sozialethische Probleme mit sich. Waldrodungen, um Anbaufläche zu gewinnen, und eine ökologisch nicht nachhaltige Anbauweise, bringen Hersteller international in Kritik. Eine kleine österreichische Biokosmetikmarke zeigt, dass es einen palmölfreien Weg gibt.

In der Kosmetik wird Palmöl vor allem für die Herstellung von Tensiden, welche in Wasch- und Reinigungsmitteln zu finden sind, verwendet. Durch die Zunahme der Anbauflächen für Palmöl ist auch das Angebot an Tensiden auf Basis des Öls stark gestiegen. Die Demeter-zertifizierte Bio-Kosmetikmarke dieNikolai hat es sich zum Ziel gesetzt, bei allen Produkten auf kritische Stoffe, wie z.B. Palmöl, zu verzichten. Nach intensiver Forschung werden im April 2017 die palmölfreien, Demeter-zertifizierten Reinigungsprodukte vorgestellt.

Termin

Do, 20. April 2017, 9.30 Uhr

Saint Charles Cosmothecary

Gumpendorferstraße 31, 1060 Wien

Sollten Sie zur angegebenen Uhrzeit keine Zeit haben, stehen wir Ihnen am 20. April gerne auch im Laufe des Tages für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Über dieNikolai

dieNikolai, eine regionale und Demeter-zertifizierte Kosmetiklinie aus der Wachau, ist im März 2016 von ehemaligen Schulfreunden, dem Winzer Martin Saahs und Ex-L'Oréal-Manager Günter Stöffelbauer, gegründet worden. Die Idee dahinter: Die hochwertigen bio-dynamischen Rohstoffe, die bei der Weinherstellung am Weingut Nikolaihof Wachau zurückbleiben, in wohltuende Kosmetik zu verarbeiten - von Hand, aber vor allem mit viel Herz hergestellt. Neben den Traubenkernen und Traubenschalen werden weitere wertvolle Rohstoffe aus den Weingärten verarbeitet, darunter Holunderkerne, Wachauer Demeter-Safran oder Lindenblüten. Mittlerweile führen mehr als 20 Naturläden, Apotheken und Hotels dieNikolai. Das Sortiment besteht derzeit aus fünf bio-dynamischen Gesichtspflegeprodukten, einem Serum, sowie Hand- und Lippencremen. Zertifiziert sind sie allesamt von Demeter - dem Dachverband für die strengste Form der biologischen Landwirtschaft, die bei Anbau, Aufzucht, Ernte und Verarbeitung die Kräfte der Natur und strenge Regeln bei den Produktverpackungen berücksichtigt.

Innovation: Palmölfreie Gesichtsreinigung aus Österreich

Datum: 20.04.2017, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Saint Charles Cosmothecary

Gumpendorfer Str. 31, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

dieNikolai - Demeter Naturkosmetik

Martin Saahs

Nikolaigasse 3, 3512 Mautern

martin @ dieNikolai.at

Tel.: 0043 2732 82901 30