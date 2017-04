Junge Grüne Salzburg: Stehen hinter Junge Grüne Bundesorganisation

Salzburger Junge Grüne haben kein Interesse an neuer Plattform der Bundespartei

Salzburg (OTS) - Die Jungen Grünen Salzburg erteilen dem Grünen Bundesgeschäftsführer Luschnik, der anstelle der ausgeschlossenen Jungen Grünen eine neue Plattform gründen will, eine klare Absage. "Wir sind Teil der Bundesorganisation der Jungen Grünen. Der Ausschluss unserer Bundesorganisation durch die Parteispitze trifft uns auch in Salzburg massiv. Wir stehen hinter unserem Bundesvorstand und unseren gemeinsamen Beschlüssen. Wir lassen uns nicht spalten", so Mario Steinwender vom Vorstand der Salzburger Jungen Grünen.



Die Jungen Grünen arbeiten seit Jahren sehr gut mit den Grünen in Stadt und Land Salzburg zusammen. Bei der vergangenen Gemeinderatswahl und der Bundespräsidentschaftswahl haben die Jungen Grünen einen wichtigen Beitrag zu den Wahlerfolgen in Salzburg geleistet. "Wir bedanken uns bei den Salzburger Grünen für die Wertschätzung, die gute Kooperation und das Vertrauen", so Steinwender: "Wir werden jetzt als gesamter Verband diskutieren, in welcher Form wir uns weiterhin politisch einbringen können." Am Vorabend des 1. Mai veranstalten die Jungen Grünen eine bundesweite Perspektivenkonferenz, bei der sie über die Zukunft ihres Verbands diskutieren werden.



Die Jungen Grünen sind seit ihrer Gründung 2010 auf österreichweit mehr als 4.000 Mitglieder gewachsen. Sie arbeiten auf rein ehrenamtlicher Basis. In Salzburg sind sie derzeit in den Bezirken Salzburg Stadt, Flachgau, Tennengau und Pongau aktiv.

