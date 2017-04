Der Ambraser Schüttelkasten - Sonderausstellung im Jubiläumsjahr

Das Kunstkammer-Unikat frisch restauriert

Innsbruck (OTS) - Schloss Ambras Innsbruck, Schlossstraße 20, 6020 Innsbruck, www.schlossambras-innsbruck.at

6. April bis 5. Juni 2017, täglich 10 bis 17 Uhr

2017 steht Schloss Ambras Innsbruck ganz im Zeichen Erzherzog Ferdinands II. (1529–1595). Vor 450 Jahren hielt der Habsburger seinen feierlichen Einzug als Tiroler Landesfürst in Innsbruck. Aus diesem Anlass wird im Sommer die große internationale Jubiläumsausstellung „FERDINAND II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst“ gezeigt (15.6.2017 bis 8.10.2017, täglich 10-17 Uhr).

AMBRASER SONDERAUSSTELLUNG



Bereits die Ambraser Osterausstellung beleuchtet einen Aspekt der vielseitigen Persönlichkeit Ferdinand II., nämlich seine Leidenschaft als Sammler. Die Schau richtet dabei ihren Fokus auf ein einziges Objekt aus dessen berühmten Kunst- und Wunderkammer: den "Ambraser Schüttelkasten". Ein unvergleichliches Unikat und Inbegriff der herausragenden Verbindung von Naturnachahmung, kunsthandwerklichem Können und technischer Umsetzung! Frisch restauriert entfaltet das solitäre Kunstkammerstück nun wieder seine ursprüngliche Wirkung.

Ein mit echtem Moos ausgekleideter Holzkasten bildet den »Lebensraum« kleiner, aus bemaltem Holz gefertigter Kriechtiere wie Schildkröten und Schlangen. Ein Skorpion und sogar ein drachenartiges geflügeltes Fabelwesen befinden sich zwischen einer Vielzahl echter Schneckenhäuser. Einige der Tierchen lugen aus höhlenartigen Felsen hervor. An Ösen bzw. Holzdübeln befestigt und mittels Bleigewichten austariert, geraten die Tierchen bei der geringsten Berührung des Kästchens in Bewegung und erwecken dadurch den Eindruck, lebendig zu sein.

Die Ausstellung zeigt das Original inmitten einer filmischen Inszenierung, wodurch die Besucher direkt in das Geschehen hineingezogen werden. Der begleitende Katalog zeichnet ausführlich den aufwändigen Restaurierungsprozess nach und verdeutlicht die filigrane Technik des Ambraser Schüttelkastens.

Es handelt sich um die 10. Osterausstellung des Kunsthistorischen Museums auf Schloss Ambras Innsbruck, das als ältestes Museum der Welt gelten kann und dessen Kunst- und Wunderkammer als einzige am ursprünglichen Ort erhaltene Kunstkammer der Renaissance ein unvergleichliches Kulturdenkmal ist.

JUBILÄUMSJAHR #ferdinand2017



Die Sonderausstellung „Der Ambras Schüttelkasten“ findet im Rahmen des Innsbrucker Osterfrühlings statt und ist ein Beitrag zum reichhaltigen, stetig anwachsenden Work-in-progress-Programm, das im Jubiläumsjahr #ferdinand2017 in Tirol und darüber hinaus stattfindet (www.ferdinand2017.at).

EVENT ZUR ERÖFFNUNG

Als Besonderheit zur Eröffnung der Sonderausstellung am 5. April 2017 um 18.30 Uhr findet eine ganz besondere Präsentation und Performance als Event der Neuen Mittelschule Wattens statt. Die NMS Wattens macht sich im Schuljahr 2016/17 im Rahmen von #ferdinand2017 auf die Suche nach der Bedeutung Ferdinands II. und seiner Zeit für die heutige unmittelbare Lebenswelt der SchülerInnen. Die bestehenden Anknüpfungspunkte werden fachspezifisch in den Fächern Geschichte, Deutsch, Englisch, Informatik, Werken, Bildnerische Erziehung sowie Ernährung & Haushalt beleuchtet. Das Projekt „UMiM – Unser Museum im Museum" wurde im Rahmen der Initiative culture connected von einer Fachjury ausgewählt und mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung gefördert.

Als erstes Ergebnis des Schulprojekts haben die SchülerInnen den so genannten „Wattener Schüttkasten“ geschaffen. In welcher Verbindung dieser zum Ambraser Schüttelkasten steht, werden sie in Wort und Tat bei der Eröffnungsveranstaltung demonstrieren.

Für den 24.06.2017 ist ein weiterer Event geplant, der als Begleitveranstaltung zur Jubiläumsausstellung „FERDINAND II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst“ über die Bühne gehen wird: Die Ergebnisse des Projekts „UMiM – Unser Museum im Museum“ werden in der Bauernrüstkammer von Schloss Ambras Innsbruck von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr präsentiert: Ausstellungsobjekte zum Anfassen, sprechende Objektbeschreibungen, Publikumsanimation und Performances - ein ziemlich bunter Parcours!

Pressebilder und Information: www.schlossambras-innsbruck.at/entdecken/organisation/presse

Rückfragen & Kontakt:

Schloss Ambras Innsbruck

Dr. Armin Berger

Kommunikation & Marketing

+43 1 525 24 - 4803, Fax: + 43 1 525 24 - 4899

armin.berger @ schlossambras-innsbruck.at

www.schlossambras-innsbruck.at/entdecken/organisation/presse/