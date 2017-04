Lohmann und Rauscher intensiviert sein Engagement in Nordafrika - Gründung von Lohmann & Rauscher Tunisie s.a.r.l.

Rengsdorf/Wien (ots) - Der international agierende Medizinprodukteanbieter Lohmann und Rauscher (L&R) baut seine Geschäftsbeziehungen im nordafrikanischen Raum aus. Mit der Gründung einer Repräsentanz mit Sitz in Tunis zum 16. März 2017 ist der Vollanbieter, der bereits über Dependancen in Algerien und Marokko verfügt, nun auch im dritten Maghreb-Staat vertreten.

In den vergangenen Jahren war L&R bereits über Distributoren auf dem tunesischen Medizinproduktemarkt präsent. Mit der Gründung von Lohmann & Rauscher Tunisie s.a.r.l. (LRTN) widmet sich nun eine eigene Repräsentanz der Vermarktung der Produkte vor Ort und wird schwerpunktmäßig das Geschäft in den Bereichen Moderne Wundversorgung, Kompression und Hosiery, Fertigbandagen und Orthesen sowie OP-Bedarf vorantreiben.

Das Team von L&R Tunesien ist an die französische L&R Tochter angeschlossen und kann darüber hinaus von den Erfahrungen auf dem algerischen und marokkanischen Markt profitieren. Der Verkauf wird auch in Zukunft in Zusammenarbeit mit den etablierten Partnern vor Ort abgewickelt.

"Tunesien verfügt über ein gut ausgebautes Gesundheitssystem und eine hohe Krankenhausdichte. Das Personal wird zum Teil in Frankreich ausgebildet und ist bereits mit der hohen Qualität unserer Produkte vertraut. Daher stellt Tunesien einen spannenden Wachstumsmarkt für uns dar. Gerade im Bereich OP sehen wir in den nächsten Jahren steigenden Bedarf, den wir mit unseren maßgeschneiderten Kitpacks bedienen können", so Markus Sebastian, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der L&R Unternehmensgruppe.

Lohmann & Rauscher

Lohmann & Rauscher (L&R) ist ein international führender Anbieter von erstklassigen Medizin- und Hygieneprodukten höchster Qualität - vom klassischen Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und Pflegesystem. 1998 aus den beiden Unternehmen Lohmann (gegründet 1851) und Rauscher (gegründet 1899) entstanden, verfügt L&R über mehr als 160 Jahre Kompetenz als zuverlässiger Problemlöser fuür seine Kunden. Mit über 4.500, 44 Konzerngesellschaften und Beteiligungen sowie mehr als 130 ausgewählten Partnern ist L&R in allen wichtigen Märkten der Welt vertreten und verzeichnete 2016 ein Umsatzvolumen von 589 Millionen Euro. L&R Standorte mit Headquarter-Funktion sind Rengsdorf (Deutschland) und Wien (Österreich).

