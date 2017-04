„MindGamers“: Der neue Kinofilm der Terra Mater Factual Studios feiert in Wien Europapremiere

Wien/Los Angeles/New York (OTS) - Am gestrigen Dienstag feierte der von der Wiener Erfolgsschmiede Terra Mater Factual Studios produzierte Kinofilm „MindGamers“ seine Europapremiere im bis zum letzten Sitzplatz gefüllten Wiener Urania Kino. Der Science-Fiction Thriller startet ab Donnerstag, 6. April in den österreichischen und deutschen Kinos.

DAS EXPERIMENT ZUM FILM

Bereits eine Woche vor der Europapremiere in Wien erfolgte die Weltpremiere von „MindGamers“ in Amerika. Die US-Premiere wurde von einem noch nie dagewesenen Experiment begleitet, dessen Resultate nicht nur die Wissenschaftswelt noch länger beschäftigen könnten. Zu Beginn des Films wurden hunderte Premierengäste mit High-Tech Elektroden ausgestattet, die speziell für diesen Event entwickelt wurden. Diese Elektroden lieferten dem Neuro- und Computerwissenschaftler Tim Mullen Daten über die Gehirnaktivität des Publikums in Echtzeit. Während also die Besucher „MindGamers“ auf der Leinwand verfolgten, sah Mullen, was sich in ihren Gehirnen abspielte, wie sie sich fühlten, wie entspannt oder konzentriert sie waren.

Und hier betrat selbst die Forschung Neuland: noch nie zuvor gab es auch nur annähernd die Möglichkeit, die Gehirnströme von mehreren hundert Menschen zu analysieren, während sie auf denselben Inhalt fokussierten. Bereits während des Experiments zeigten sich erste, faszinierende Auffälligkeiten in den Messdaten. Was die Forscher am meisten überraschte war, dass die Kinobesucher in Los Angeles emotional aufgeladene Filmszenen anders wahrnahmen, als die Kinobesucher in New York.

Neurowissenschaftler Tim Mullen: “Was genau die Ursache ist, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass es zu diesem Zeitpunkt eine verstärke Synchronität im Publikum gab, mit interessanten Spitzen. Es gibt Unterschiede zwischen den Gruppen. Nicht jeder sprach in derselben Weise darauf an. Was das bedeutet, ist Gegenstand zukünftiger Analyse. Und da beginnt Wissenschaft Spaß zu machen, wenn wir am Ende des Tages herausfinden, was wirklich heute Nacht passiert ist.“

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt als die Kinobesucher zu einem Live-Wettstreit aufgefordert wurden. Ein simpler Kreis auf der Leinwand in Los Angeles sollte nur durch die Kraft der Gedanken vergrößert werden. Im 4.500 Kilometer entfernten New York wurde das Publikum aufgefordert, mit Gedankenkraft dagegen zu arbeiten. Vor laufenden Kameras zeigte das Experiment eindrucksvoll, wie sich hunderte Gehirne zu einem Ganzen verbündeten, um Dinge in der realen Welt zu manipulieren. Tim Mullen, das Mastermind hinter dem Experiment, wird sich nun an die Aufarbeitung und Detailanalyse der Daten machen. Er ist aber überzeugt, dass in dieser Art der Vernetzung von Menschen mittels Technologie Potential unschätzbaren Ausmaßes steckt. Geht es doch darum, herauszufinden was uns als Menschen verbindet und was uns voneinander trennt.

ÜBER "MINDGAMERS"

„MindGamers“ folgt einer Gruppe brillanter, junger Studenten unter der Führung von Jaxon Freeman (Tom Payne, „Der Medicus“, „The Walking Dead“) und Agnes Day (Antonia Campbell-Hughes, bekannt als Natascha Kampusch aus „3069 Tage“), die ein drahtloses neuronales Netzwerk schaffen um Gehirne über Quantencomputer zu verknüpfen. Durch die Fähigkeit, motorische Fähigkeiten von einem Gehirn zum anderen zu übertragen, entwickeln sie die erste Shareware für menschliche, motorische Fähigkeiten. Nachdem ein Mitglied der Gruppe stirbt, betritt eine geheimnisvolle Kollegin (Melia Kreiling) den Kreis der Forscher und bringt das Weltbild der Gruppe ins Wanken. Sie entdecken, dass sie selbst Teil eines viel größeren Planes sind, bei dem der legendäre, aber umstrittene Wissenschaftler Kreutz (Sam Neil, „Jurassic Park“) im Hintergrund die Fäden zieht. „MindGamers“, der neue Sci-Fi Thriller der Terra Mater Film Studios läuft ab 6. April in den österreichischen und deutschen Kinos.

ÜBER TERRA MATER FILM STUDIOS

Die Terra Mater Film Studios sind Teil der Terra Mater Factual Studios GmbH. Seit der Gründung im Jahr 2011 haben die Terra Mater Factual Studios mehr als 100 Blue-Chip-Primetime-TV-Dokumentarfilme und -serien in den Bereichen Natur, Wissenschaft und Geschichte produziert.

Erst 2016 war das atemberaubende Wildlife-Drama „Wie Brüder im Wind“ mit Jean Reno und Tobias Moretti in heimischen und internationalen Kinos zu sehen. Mit über 150.000 Besuchern ist der Film der erfolgreichste österreichische Kinofilm des letzten Jahres. Terra Mater produzierte auch die mehrfach preisgekrönte Netflix Original Documentary „The Ivory Game”, über das grausame Geschäft mit dem Elfenbeinhandel. Diese Produktion schaffte es sogar auf die Oscar Shortlist 2017. Für diesen Film konnte Schauspieler, Produzent und Umweltschützer Leonardo DiCaprio als Executive Producer gewonnen werden.

