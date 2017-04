Standards von ASTM International werden zentrale Rolle bei Zertifizierung von Kleinflugzeugen in Europa spielen

Brüssel (ots/PRNewswire) - Heute gab die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) das Resultat langjähriger Bemühungen bekannt, die eine Neufassung der europäischen Zertifizierungsspezifikationen für viele Arten von kleineren Flugzeugen (CS-23) zum Inhalt hatten. Im Ergebnis werden einvernehmlich verhandelte Standards, die von Organisationen wie der ASTM entwickelt wurden, eine stärkere Rolle zur Feststellung der Gesetzeskonformität und Flugtauglichkeit spielen. Die neuen Vorschriften werden ab 15. August in Kraft treten.

Diese Neuregelung markiert eine Wende weg von vorgeschriebenen, designspezifischen Anforderungen, bei denen Faktoren wie Gewicht besonders hervorgehoben wurden. Diese vorherige Herangehensweise wurde allgemein als übermäßig normativ für einfache Designs angesehen, während für komplexe Designs spezielle Bedingungen erforderlich waren. Das alte Konzept war verwirrend, führte zu Verspätungen, Kostenanstieg und anderen negativen Auswirkungen.

Die neuen Regeln umfassen leistungsbasierte Anforderungen, die sich auf ein "annehmbares Nachweisverfahren" stützen. Dazu gehören Standards des Komitees für Luftfahrzeuge der Allgemeinen Luftfahrt (F44 (https://www.astm.org/COMMITTEE/F44.htm)) von ASTM International, das sich letzte Woche in Köln traf, um Themenkomplexe in Bezug auf die heutige Nachricht zu diskutieren.

"Diese neue Herangehensweise wird dazu beitragen, gleichzeitig Innovationen und neuartige, die Sicherheit erhöhende Technologien zu fördern", sagte Greg Bowles, F44-Vorsitzender und Vice President für globale Innovationen und Richtlinien beim Herstellerverband General Aviation Manufacturers Association (GAMA). "Es ist eine in jeder Hinsicht optimale Lösung für die Luftfahrtgemeinschaft in wirklich globalem Maßstab."

Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben die EASA und die US-amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration zusammengearbeitet, um die einschlägigen Regelungen zu modernisieren und zu harmonisieren. Generell stehen die neu veröffentlichten CS-23 im Einklang mit den neuen Part 23-Regelungen der FAA, die im Dezember publiziert wurden.

