Occlutech erhält europäische CE-Kennzeichnung für seinen neuartigen PmVSD-Okkluder

Schaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire) - Occlutech, ein führender Innovator auf dem Gebiet der Implantate zur Behandlung strukturbedingter Herzerkrankungen, gab heute bekannt, die europäische CE-Kennzeichnung für seinen Okkluder für perimembranöse Ventrikelseptumdefekte (PmVSD) erhalten zu haben. Das Gerät ist ein speziell konstruiertes Implantat mit Indikation zum minimal invasiven Verschließen von perimembranösen Ventrikelseptumdefekten.

Tor Peters, CEO der Occlutech Group, kommentierte: "Der Occlutech PmVSD-Okkluder ist das neueste Produkt in unserem VSD-Okkluderprogramm. Wir sind zufrieden und stolz, Patienten und Kardiologen dieses innovative Produkt anbieten zu können, und wir erwarten, dass unser VSD-Okkluder die Behandlungsmöglichkeiten für diese Patientengruppe wesentlich verbessert."

Perimembranöse VSD machen 70-80 % aller VSD aus. Ventrikelseptumdefekte sind die am häufigsten vorkommenden angeborenen Herzfehler und machen bei Neugeborenen 30-60 % aller angeborenen Herzfehler aus (ca. 2-6 VSD auf 1.000 Geburten).

Der PmVSD-Okkluder von Occlutech besteht aus flexiblem Nitinoldrahtgewebe mit "Formgedächtnis" und wurde speziell für den Verschluss von PmVSD entwickelt. Die geschützte Technologie von Occlutech ermöglicht die Schaffung von Produkten mit einmaligen Eigenschaften hinsichtlich Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Informationen zu Occlutech

Occlutech ist global führend in der Entwicklung innovativer Produkte für die Behandlung strukturbedingter Herzerkrankungen. Das Unternehmen verkauft und vermarktet die Okkluder ASD, PFO, PDA and VSD sowie eine Palette spezialisierter Okklusionsgeräte, darunter das Gerät zum Verschließen paravalvulärer Lecks Occlutech PLD, und Zubehör in über 80 Ländern weltweit. Occlutech verfügt über mehrere in der Entwicklung befindliche innovative Produkte und unterhält Niederlassungen in Deutschland, der Türkei und in Schweden.

Weitere Information zum Produktangebot, zum Occlutech PmVSD und zur Teilnahme an unseren Patientenregistern finden Sie auf der Website von Occlutech unter http://www.occlutech.com .

