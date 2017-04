IHR: Wir fordern eine schnelle Untersuchung des gestrigen Giftgasanschlages in Idleb/Syrien

Wien (OTS) - Das International Humanitarian Relief (IHR) verurteilt den Giftgasanschlag in der Stadt Chan Scheichun in der Provinz Idleb auf das Schärfste. Betroffen waren mehrheitlich unbeteiligte Zivilisten, Frauen und Kinder. Die Hilfsorganisationen kommen mit der Hilfe für die ohnehin schon leidgeprüfte syrische Bevölkerung nicht nach. Wir fordern daher das Stoppen der militärischen Kampfhandlungen um der Zivilbevölkerung die notwendige Hilfe zukommen zulassen. Wir begrüßen die Entscheidung der UNO diese Anschläge zu untersuchen. Wir fordern die internationale Gesellschaft und alle Beteiligten auf, endlich eine schnelle Lösung gegen das Blutvergießen in Syrien zu finden.

International Humanitarian Relief ist ein, im Jahr 2011 in Wien gegründeter, Verein. IHR hilft allen Menschen in Not, unabhängig Ihrer Nationalität, Konfession oder politischen Zugehörigkeit. Unser Schwerpunkt ist die Hilfestellung für syrische Flüchtlinge, sowohl in Syrien und in den Nachbarstaaten als auch, seit 2015, in Österreich. Durch unser großes Team in Syrien, im Libanon, der Türkei und in Wien ist es IHR gelungen viele Projekte, unter anderem Notunterbringung der Flüchtlinge, Lebensmittel-, Winter- und Hygienepakete, Betreuung von Waisenkindern, Schul- und Bildungsprojekte, sicher und kompetent umzusetzen.

