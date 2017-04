Handelskolloquium „SMART COMMERCE – Alles was der Händler braucht“ vereinte alle großen Player auf einer Veranstaltung

Handelsverband lud zum Retail-Branchentreff mit Amazon, Alibaba, dm, Google, Microsoft, Whatchado u.v.m., um über Online-Marktplätze, Smart Data und Human Resources zu sprechen

Wien (OTS) - Mehr BesucherInnen als je zuvor waren dabei, als gestern beim 27. Handelskolloquium in Schönbrunn „Smart Commerce“ im Mittelpunkt stand. Florian Böhme, Amazon, zeigte in der ersten Keynote des Tages wie Amazon den B2B Einkauf und Verkauf vereinfachen will und welche Vorteile das für österreichische Unternehmen haben kann. Wie man Daten gewinnt und sinnvoll nutzt, erfuhren die ZuseherInnen in der Keynote von Johannes Opperman, Google.



Welche Veränderungen im HR-Bereich notwendig sind um Hierarchiepyramiden auf den Kopf zu stellen demonstrierte Whatchado Gründer Ali Mahlodji in mitreißenden 15 Minuten. Die weiteren Vorträge und Diskussionen boten den rund 200 Gästen die Möglichkeit von erfolgreichen Best-Practises zu profitieren, sich über die aktuellsten Online-Marketing Trends und rechtlichen Rahmenbedingungen zu informieren und beim anschließenden Get-together auszutauschen. Charmant und gewohnt souverän durch den Tag führte der Moderator, „Seriengründer“ und Startup-Veteran Daniel Cronin.

Einen ausführlichen Nachbericht sowie Pressefotos finden Sie unter wwww.handelsverband.at/smartcommerce

