WWF: Fischotter-Managementplan hat schwere Mängel und wurde ohne Zutun des WWF erstellt

Wien, 5. April 2017 (OTS) - Die Umweltorganisation WWF rückt die heutigen Aussagen des niederösterreichischen Landesrats Stephan Pernkopf zum Fischotter-Managementplan in den tatsächlichen Rahmen der Causa: „Die Aussagen des Umweltlandesrates deuten darauf hin, dass auch der WWF an diesem Managementplan mitgewirkt habe. Das ist nicht der Fall, im Gegenteil, wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Managementplan in keiner Weise jenen Anforderungen entspricht, die der WWF an einen tatsächlichen Managementplan stellt“, so Christian Pichler, Artenschutzexperte beim WWF.

Im Vergleich zu anderen Fischotter-Managementplänen (z.B. Bayern oder Tschechien) wirkt der niederösterreichische Plan „mehr als bescheiden. Auch die Art und Weise, wie der Plan zustande kam, wird vom WWF abgelehnt - der Plan wurde ohne zeitgerechte Einbeziehung der relevanten Stakeholder sowie weitgehend ohne Nennung von nachvollziehbaren wissenschaftlichen Grundlagen erstellt“, kritisiert Pichler.

„Ein gutes Management beginnt sicher nicht mit der letzten Stufe – der Tötung der Tiere“, so Pichler und dazu ergänzend: „Daher sind diese sich hinter einem Managementplan versteckten Tötungen nur der leicht zu durchschauende Kniefall des Landes vor den Eigeninteressen der Fischer. Hätte Landesrat Pernkopf wirklich ein veritables Interesse für die Ausgewogenheit der Natur, dürften wir uns eine umfassende Initiative zur Wiederherstellung der natürlichen Flüsse sowie niederösterreichweit ein Verbot zur Aussetzung nordamerikanischer Forellen erwarten“, so Pichler.

Der WWF rät anderen Bundesländern, die möglicherweise schon bald mit dem Thema Fischotter konfrontiert sein werden, ganz genau nach Niederösterreich zu schauen. „Dann sehen sie deutlich, wie solche Probleme ganz sicher nicht zu lösen sind“, so Pichler abschließend.

