Ostern in den ORF-Radios

Die Programmhighlights von Ö1, Ö3 und FM4 von 8. bis 17 April 2017

Wien (OTS) - Von Literatur über Musik und Gespräche bis hin zu Hörerwünschen – das alles bietet das Osterprogramm von Ö1, Ö3 und FM4.

Eine „Re-Kreation“ der ersten Osterfestspiel-Produktion von 1967 sendet Ö1 am Samstag, den 8. April ab 17.00 Uhr live: Anlässlich „50 Jahre Osterfestspiele Salzburg“ wird im Großen Festspielhaus Richard Wagners „Die Walküre“ aufgeführt. Es spielt die Sächsische Staatskapelle Dresden unter dem Dirigat von Christian Thielemann, es singen Peter Seiffert (Siegmund), Georg Zeppenfeld (Hunding), Vitalij Kowaljow (Wotan), Anja Harteros (Sieglinde), Anja Kampe (Brünnhilde), Christa Mayer (Fricka) u.a. Am Palmsonntag, den 9. April unternimmt „Ambiente“ (10.05 Uhr) unter dem Titel „Buona settimana santa per tutti!“ einen Lokalaugenschein bei der Heiligen Woche in Sizilien.

Über „Provokationen in der Passionszeit“ spricht der evangelisch-reformierte Landessuperintendent Thomas Hennefeld in den „Gedanken für den Tag“ von Montag, den 10. bis Samstag, den 15. April jeweils um 6.56 Uhr in Ö1. Am Mittwoch, den 12. April liest Wolfgang Hübsch in den „Radiogeschichten“ (11.40 Uhr) Wladimir Korolenkos Erzählung „Der alte Glöckner“ und „Musik für die Karwoche“ ist am Gründonnerstag, den 13. April im „Konzert am Vormittag“ (10.05 Uhr) zu hören, mit Werken von Claudio Monteverdi und Carlo Gesualdo Principe da Venosa. Um 18.50 Uhr sprechen zu Beginn der drei österlichen Tage in „Betrifft: Ostern“ die evangelische Theologin und Pfarrerin der lutherischen Stadtkirche in Wien Ines Knoll und der römisch-katholische Theologe und Trinitarierpater Clemens Kriz über „Leiden, Tod und Auferstehung“.

Am 14. April bringt „Das Popmuseum“ (13.00 Uhr) keine Lieder über Osterhasen, aber in einer stilistisch vielfältigen Ausstellung sind Lieder über das Kreuz als christliches und spirituelles Symbol zu hören, etwa von Patti Smith oder Judee Sill. Aber auch Stücke, die ganz wo anders hinführen – etwa „Sunday Bloody Sunday“ von U2, ein Song über die blutig niedergeschlagenen Proteste in Nordirland zu Ostern 1972. Ab 22.28 Uhr steht die „Lange Nacht der Neuen Sakralen Musik“ auf dem Ö1-Programm. In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag erklingen Werke von Wolfgang Sauseng, Rupert Gottfried Frieberger, Anton Heiller, Thomas Daniel Schlee, Peter Planyavsky, Christian Muthspiel u.a.

In der „Hörspiel-Galerie“ wird „Die Kapuzinergruft“ von Joseph Roth in zwei Teilen ausgestrahlt – am Karsamstag, den 15. April um 14.00 Uhr und am Ostermontag, den 17. April um 16.00 Uhr in Ö1. In der ORF/NDR-Produktion aus dem Jahr 2012 wirken Michael Rotschopf, Cornelius Obonya, Peter Simonischek, Johannes Silberschneider, Michael Maertens, Peter Matic, Gerti Drassl u.a. mit, Regie: Harald Krewer. „Apropos Musik“ (15.05 Uhr) sendet am Karsamstag eine Aufzeichnung eines Konzertes der diesjährigen Osterfestspiele mit Gabriel Faurés Requiem und Camille Saint-Saens‘ „Orgelsymphonie“, interpretiert von Anna Prohaska, Adrian Eröd, Cameron Carpenter, dem Chor des Bayerischen Rundfunks und der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Myung-Whun Chung. „Von Kult und Zauber“ – Parsifal und das Sehnen nach Erlösung ist Thema von „Logos – Theologie und Leben“ am Karsamstag um 19.05 Uhr. Daran anschließend ist ab 19.30 Uhr eine Aufzeichnung der „Parsifal“-Neuproduktion der Wiener Staatsoper zu hören: mit Christopher Ventris (Parsifal), Gerald Finley (Amfortas), Hans-Peter König (Gurnemanz), Jochen Schmeckenbecher (Klingsor), Nina Stemme (Kundry), Jongmin Park (Titurel) u.a., Chor und Orchester der Wiener Staatsoper; es dirigiert Semyon Bychkov.

Die „Erfüllte Zeit“ (7.05 Uhr) beschäftigt sich am Ostersonntag, den 16. April in einer Spezialausgabe mit „Auferstehung mitten im Leben“:

Es geht um Wendungen im Leben von Menschen, die sich in bedrängten, depressiven und düsteren Lebenssituationen befanden und deren Schicksal sich zum Guten gewandelt hat. „Lass das Geheimnis zu dir ein“ – in „Du holde Kunst“ um 8.15 Uhr liest Elisabeth Orth Ostergedichte, von George Herbert bis zu Bertolt Brecht. Für den musikalischen Rahmen sorgen Werke von Theodor Kirchner, Richard Strauss und Max Reger. Unter dem Titel „Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen“ unternimmt „Ö1 bis zwei“ um 13.10 Uhr einen Osterspaziergang mit dem Hamburger Ratsherren Barthold Heinrich Brockes und dem Geheimrat Johann Wolfgang Goethe. Und ab 18.15 Uhr dreht sich in „Moment am Sonntag“ alles um „Festliche Rituale. Tischgespräche rund um Ostern.“

Sie war – neben Billie Holiday – die bedeutendste Sängerin in der Geschichte des Jazz: Ella Jane Fitzgerald, deren Geburtstag sich am 25. April 2017 zum 100. Mal jährt. Die „Hörbilder Spezial“ (10.05 Uhr) bringen am Ostermontag, den 17. April ein Porträt der „First Lady of Jazz“. Um 19.05 Uhr unternimmt „Memo – Ideen, Mythen, Feste“ einen Osterspaziergang durch das Triesterviertel in Wien-Favoriten und begibt sich auf die Spuren von „Osterfeuer, Zuckerl und Ziegelböhm“.

Ostern im Hitradio Ö3

Für Tom Walek geht’s zu Ostern wieder in die Berge – sein Rucksack ist gepackt, die Wanderschuhe geschnürt und sein Mikrofon immer mit dabei! Die Sendung „Walek wandert“ ist an den beiden Sonntagen in den Osterferien jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr auf Ö3 zu hören, denn Tom Walek ist mit jeweils einem Prominenten auf Österreichs schönsten Wanderwegen unterwegs. Am Palmsonntag, den 9. April wandert er mit Mirjam Weichselbraun und am Ostersonntag, den 16. April mit Pater Karl Wallner. Am Weg zum Gipfel kommt er mit seinen Gästen ins Gespräch, denn wer unterwegs ist, hat Zeit – Zeit zum Reden. Außerdem liefert die Ö3-Verkehrsredaktion zuverlässig einen Überblick über die aktuellen Verkehrsinformationen zum Osterreiseverkehr und die besten Ausweichtipps im schnellsten Verkehrsservice Österreichs. Alle Infos dazu auf http://oe3.ORF.at.

Das FM4-Osterprogramm

In den Osterferien läuft auf FM4 von 10. bis 14. April endlich wieder die mittägliche Talkshow „Unter Palmkätzchen“ (13.00 Uhr) mit den FM4-Comedians Hannes Duscher & Roli Gratzer. Die beliebte Musikwunschsendung „Homebase Parade“ erfüllt wochentags von 19.00 bis 22.00 Uhr (am Freitag bis 21.00 Uhr) die Songwünsche der Hörer/innen. Am Ostermontag, den 17. April herrscht Wochenendstimmung mit „Sunny Side Up“ (10.00 Uhr), dem „FM4 Doppelzimmer“ mit der Umwelthistorikerin Verena Winiwarter zu Gast bei Elisabeth Scharang (13.00 Uhr) und der „Homebase Parade“ (19.00 Uhr). Außerdem quer durchs Programm: die FM4 Osterfestspiele! In den Osterferien verschenkt FM4 täglich Eintrittspässe für die anstehenden Festivalhighlights. Dem Festivalsommer steht also nichts mehr im Weg.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01 – DW 18050

Isabella.henke @ orf.at