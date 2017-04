Sobotka: „Als Innenminister der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet“

Auch wenn er selbst stets betonte, den Umverteilungs-Prozess für nicht sinnvoll zu halten, sei er als Innenminister der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, so Sobotka.

Wien (OTS) - Innenminister Wolfgang Sobotka reagierte in einer ersten Stellungnahme auf die Aufforderung der Europäischen Kommission den Relocation-Prozess nun umzusetzen. „Ich habe stets betont, dass ich den Umverteilungs-Prozess vor dem Hintergrund von nicht gesicherten Außengrenzen und einer fehlenden Registrierung außerhalb Europas für nicht sinnvoll halte. Trotzdem bin ich als Innenminister der Rechtsstattlichkeit verpflichtet, weshalb wir nun beginnen werden, den Prozess in Gang zu setzen“, so Sobotka.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Mag. Andreas Großschartner

Pressesprecher des Bundesministers

+43-(0)1-53126-2027

andreas.grossschartner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at