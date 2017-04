JVP-Marchetti: Neos sind Chancenkiller für Wirtschaft und Jugend

Die jungen Menschen in der Stadt wünschen sich die Austragung der MTV Europe Music Awards in Wien – Wiener Neos schauen wieder einmal ganz alt aus

Wien (OTS) - „Wer gegen die MTV Europe Music Awards ist, verhindert eine tolle Chance für den Standort“, nimmt heute der Landesobmann der Jungen ÖVP Wien, Nico Marchetti, anlässlich der aktuellen Aussagen des Wirtschaftssprechers der Neos-Partei Markus Ornig gegen eine Austragung der MTV Europe Music Awards in Wien erschüttert zur Kenntnis.



„Mit ihrer unfassbaren und haarsträubenden Argumentation gegen die Music Awards in Wien leisten sie aber auch einen klaren Offenbarungseid, dass sie gegen die Interessen der jungen Generation in dieser Stadt antreten“, so Marchetti, „denn die jungen Menschen in Wien wünschen sich dieses Event in unserer Stadt. Es ist eine einmalige Chance für Image, Wirtschaft und Tourismus, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen.“

