NEOS Wien/Ornig ad Schanigarten-Sprechtage: Am Nachmittag haben Wirte eher anderes zu tun…

Markus Ornig: „Eine praxisferne Sprechstundenzeit zeigt wieder mal, wie weit die Stadtregierung von der Realität der Gastronomen entfernt ist.“

Wien (OTS) - „Die Stadt Wien und ihre Bürokrati_innen scheinen zu glauben, dass am Nachmittag gähnende Leere in den Schanigärten der Stadt herrscht. Anders kann ich mir nicht erklären, warum eine Schanigarten-Sprechstunde für Wirt_innen ausgerechnet zwischen 14 und 16 Uhr anberaumt wird. Zu einer Zeit, in der die Gastronom_innen besonders im Einsatz sind“, wundert sich NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig. „Abseits von den absolut praxisfernen Öffnungszeiten ist so ein One-Stop-Angebot für Schanigärtenanträge ja grundsätzlich positiv, es ist aber schade, dass es überhaupt so ein Informationsangebot braucht.“

„Bei diesen Schanigarten-Sprechtagen werden Bürokrat_innen den Wirt_innen die Bürokratie erklären. Wenn die Wiener Stadtregierung auf die Reformvorschläge von NEOS Wien gehört hätte und eine einfachere, das ganze Jahr gültige Regelung formuliert hätte, bräuchte es diese Schanigarten-Sprechtage gar nicht“, betont Ornig. Abschließend appelliert er, wenigstens die Öffnungszeiten für die Sprechstunden zu ändern: „Vielleicht könnten sich die Bürokrat_innen ja dazu durchringen daran zu denken, wann es für die Wirt_innen am besten wäre: Das ist der frühe Vormittag, aber sicher nicht zwischen 14 und 16 Uhr.“

