Bürgermeister Häupl empfing Bürgermeister aus Rijeka

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Häupl hat heute, Mittwoch, im Roten Salon des Wiener Rathauses seinen Amtskollegen aus Rijeka, Vojko Obersnel, empfangen. Anlass des Besuches war, die Beziehungen zwischen der Stadt an der Kvarner-Bucht in Kroatien und Wien zu vertiefen. Beide Bürgermeister unterstrichen die Verbundenheit der beide Städte – sowohl in historischer, als auch in politischer und wirtschaftlicher Sicht. (Schluss) red

